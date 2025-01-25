Сводка СВО. ВС РФ освободили Тимофеевку, ВСУ попали в клешни под Красноармейском, Россия готова к переговорам, 25 января Армия России взяла в тиски ВСУ в Великой Новосёлке, боевики бегут под Покровском, президент США Дональд Трамп заговорил о переговорах, Москва ждёт сигнала — дайджест Life.ru 24 января, 21:07 Танк Т-80УМ-2 во время боевой работы. Фото © ТАСС / Александр Река

Донецкая Народная Республика, 25 января

Группировка «Центр» на Покровском направлении освободила Тимофеевку. На этом направлении многие боевики ВСУ отказываются держать позиции. Мобилизованный в 157-ю бригаду рассказал о ситуации здесь.

— Я должен был учиться на ПТРК. БОВП прошли. Ждали отправления на специальность. А вместо неё нас отправили на Зарю, и в первый день многих пацанов — на ноль. Некоторые сразу отказывались. Оружие сдавали и говорили: «Мы никуда не пойдём», — сообщил он украинским журналистам, добавив, что бегут даже офицеры.

Очистка Великой Новосёлки от украинских подразделений продолжается. Военный корреспондент Александр Коц заявляет, что ВС РФ уже в центре населённого пункта. Южная часть города, где в окружение попала 110-я бригада ВСУ, уже отрезана от северной. Противник пытается покинуть Великую Новосёлку, хотя приказа на это нет, говорит председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. В Европе тоже понимают, что в городе остались одни смертники.

— Нынешний сценарий напоминает дорогостоящие для ВСУ бои за отступление под Авдеевкой год назад и под Угледаром в октябре прошлого года. В обоих случаях верховное командование Украины слишком долго выжидало в безнадёжной ситуации и слишком поздно отдало приказ об отступлении, — пишет швейцарский журналист Андреас Рюеш.

Курская область, 25 января

Американский танк «Абрамс», выведенный из строя прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет». Видео © Telegram / Минобороны России

В Курскую область Киев отправил дополнительные силы из ССО, десантников и заключённых. Несмотря на это, ВС РФ вышли к окраинам хутора Никольского, расположенного вблизи Малой Локни. Вероятно, целью наших войск является дальнейший выход к трассе Льгов – Суджа, что в перспективе осложнит снабжение украинской группировки в этом районе.

— Наши части расширяли свой контроль в районе Викторовки и Никольского. Ну и ясно, что теперь уже со стороны ВСУ нечего и думать о каких-то ударах на стороне. Им пора начинать думать, как «Суджу спасать», — подводит итог сложившейся ситуации в Курской области Юрий Подоляка.

Почти 200 киевских боевиков ликвидированы в Курской области за последние сутки. Список уничтоженной техники пополнил американский танк Abrams. Его удалось подбить с помощью дронов у деревни Викторовки.

Украину ждёт удар возмездия

Военный корреспондент Александр Сладков полагает, что Украину теперь ждёт апокалипсис после атаки беспилотников ВСУ на российские регионы в ночь на пятницу. Напомним, что как минимум 121 украинский беспилотник был сбит над территорией России в ночь на 24 января. Больше всего БПЛА уничтожили в небе над Брянской областью — 37 штук. 20 «птичек» поразили в Рязанской области. Здесь обломки сбитых беспилотников повредили жилой дом и нефтебазу. 6 БПЛА долетели до Московской области, ещё один до Москвы. Долетели воздушные объекты и до Ленинградской области. 3 БПЛА сбили вблизи посёлка Оредеж.

— По географии полётов БПЛА можно сделать вывод, что ВСУ хотели поразить трубопровод, идущий через Рязань в направлении Беларуси. Атаки на нефтегазовую инфраструктуру происходят раз за разом, цель — удар по экономике России, — считают авторы канала «Архангел спецназа».

Военнослужащий зенитного подразделения во время боевой работы. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Россия готова к переговорам по Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам.

«Мы видим заявления [Дональда Трампа] о готовности к совместной работе. Мы всегда для этого открыты. Это касается и вопроса, связанного с переговорами. В этом смысле мы всегда говорили: мы готовы к этим переговорам по украинской проблематике», — отметил Путин.

Президент США Дональд Трамп тоже выразил желание встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, Украина готова на соглашение с Россией. Такие утверждения дают понять, кто настоящий хозяин Киева. При этом Вашингтон не будет участвовать в послевоенном восстановлении Украины. Трамп считает, что главарь киевского режима Владимир Зеленский не должен был допустить начало вооружённого конфликта.

При всей готовности США и России начать диалог Трамп угрожает усилить давление, в том числе увеличить количество санкций. Вероятно, в Вашингтоне забыли, что они уже ограничили всё, санкции никак не повлияют на ход переговоров.

Авторы Даниил Черных