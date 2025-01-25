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Сводка СВО. ВС РФ освободили Тимофеевку, ВСУ попали в клешни под Красноармейском, Россия готова к переговорам, 25 января

Армия России взяла в тиски ВСУ в Великой Новосёлке, боевики бегут под Покровском, президент США Дональд Трамп заговорил о переговорах, Москва ждёт сигнала — дайджест Life.ru

24 января, 21:07
Танк Т-80УМ-2 во время боевой работы. Фото © ТАСС / Александр Река

Танк Т-80УМ-2 во время боевой работы. Фото © ТАСС / Александр Река

Донецкая Народная Республика, 25 января

Группировка «Центр» на Покровском направлении освободила Тимофеевку. На этом направлении многие боевики ВСУ отказываются держать позиции. Мобилизованный в 157-ю бригаду рассказал о ситуации здесь.

— Я должен был учиться на ПТРК. БОВП прошли. Ждали отправления на специальность. А вместо неё нас отправили на Зарю, и в первый день многих пацанов — на ноль. Некоторые сразу отказывались. Оружие сдавали и говорили: «Мы никуда не пойдём», — сообщил он украинским журналистам, добавив, что бегут даже офицеры.

Очистка Великой Новосёлки от украинских подразделений продолжается. Военный корреспондент Александр Коц заявляет, что ВС РФ уже в центре населённого пункта. Южная часть города, где в окружение попала 110-я бригада ВСУ, уже отрезана от северной. Противник пытается покинуть Великую Новосёлку, хотя приказа на это нет, говорит председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. В Европе тоже понимают, что в городе остались одни смертники.

— Нынешний сценарий напоминает дорогостоящие для ВСУ бои за отступление под Авдеевкой год назад и под Угледаром в октябре прошлого года. В обоих случаях верховное командование Украины слишком долго выжидало в безнадёжной ситуации и слишком поздно отдало приказ об отступлении, — пишет швейцарский журналист Андреас Рюеш.

Курская область, 25 января

Американский танк «Абрамс», выведенный из строя прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет». Видео © Telegram / Минобороны России

В Курскую область Киев отправил дополнительные силы из ССО, десантников и заключённых. Несмотря на это, ВС РФ вышли к окраинам хутора Никольского, расположенного вблизи Малой Локни. Вероятно, целью наших войск является дальнейший выход к трассе Льгов – Суджа, что в перспективе осложнит снабжение украинской группировки в этом районе.

— Наши части расширяли свой контроль в районе Викторовки и Никольского. Ну и ясно, что теперь уже со стороны ВСУ нечего и думать о каких-то ударах на стороне. Им пора начинать думать, как «Суджу спасать», — подводит итог сложившейся ситуации в Курской области Юрий Подоляка.

Почти 200 киевских боевиков ликвидированы в Курской области за последние сутки. Список уничтоженной техники пополнил американский танк Abrams. Его удалось подбить с помощью дронов у деревни Викторовки.

Украину ждёт удар возмездия

Военный корреспондент Александр Сладков полагает, что Украину теперь ждёт апокалипсис после атаки беспилотников ВСУ на российские регионы в ночь на пятницу. Напомним, что как минимум 121 украинский беспилотник был сбит над территорией России в ночь на 24 января. Больше всего БПЛА уничтожили в небе над Брянской областью — 37 штук. 20 «птичек» поразили в Рязанской области. Здесь обломки сбитых беспилотников повредили жилой дом и нефтебазу. 6 БПЛА долетели до Московской области, ещё один до Москвы. Долетели воздушные объекты и до Ленинградской области. 3 БПЛА сбили вблизи посёлка Оредеж.

— По географии полётов БПЛА можно сделать вывод, что ВСУ хотели поразить трубопровод, идущий через Рязань в направлении Беларуси. Атаки на нефтегазовую инфраструктуру происходят раз за разом, цель — удар по экономике России, — считают авторы канала «Архангел спецназа».

Военнослужащий зенитного подразделения во время боевой работы. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Военнослужащий зенитного подразделения во время боевой работы. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Россия готова к переговорам по Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам.

«Мы видим заявления [Дональда Трампа] о готовности к совместной работе. Мы всегда для этого открыты. Это касается и вопроса, связанного с переговорами. В этом смысле мы всегда говорили: мы готовы к этим переговорам по украинской проблематике», отметил Путин.

Президент США Дональд Трамп тоже выразил желание встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, Украина готова на соглашение с Россией. Такие утверждения дают понять, кто настоящий хозяин Киева. При этом Вашингтон не будет участвовать в послевоенном восстановлении Украины. Трамп считает, что главарь киевского режима Владимир Зеленский не должен был допустить начало вооружённого конфликта.

При всей готовности США и России начать диалог Трамп угрожает усилить давление, в том числе увеличить количество санкций. Вероятно, в Вашингтоне забыли, что они уже ограничили всё, санкции никак не повлияют на ход переговоров.

Новости СВО. ВС РФ освободили Барановку, ВСУ оставили Солёное, сделка Трампа для Украины, 24 января
Новости СВО. ВС РФ освободили Барановку, ВСУ оставили Солёное, сделка Трампа для Украины, 24 января
Авторы
Даниил Черных
Даниил Черных
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