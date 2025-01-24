Прямое попадание: Появилось эпичное видео уничтожения танка Abrams в курском приграничье
МО: ВС РФ боеприпасом «Ланцет» уничтожили танк Abrams в Курской области
Военные ВС России уничтожили с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» американский танк Abrams Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области. Пресс-служба Минобороны РФ показала видео эпичного уничтожения техники противника.
«Ланцет» сжёг американский Abrams под Курском. Видео © Telegram / Минобороны России
«На кадрах – американский танк «Абрамс», выведенный из строя прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет» в районе деревни Викторовка Курской области», — указано в сообщении.
Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ потеряли более 190 бойцов и три танка под Курском, включая Abrams. В Минобороны отметили, что всего за время боевых действий в курском приграничье ВСУ лишились свыше 54 460 бойцов, 318 танков, 237 боевых машин пехоты.
Telegram / Минобороны России