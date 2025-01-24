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24 января, 13:10

Прямое попадание: Появилось эпичное видео уничтожения танка Abrams в курском приграничье

МО: ВС РФ боеприпасом «Ланцет» уничтожили танк Abrams в Курской области

Военные ВС России уничтожили с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» американский танк Abrams Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области. Пресс-служба Минобороны РФ показала видео эпичного уничтожения техники противника.

«Ланцет» сжёг американский Abrams под Курском. Видео © Telegram / Минобороны России

«На кадрах – американский танк «Абрамс», выведенный из строя прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет» в районе деревни Викторовка Курской области»,указано в сообщении.

Снято видео позорного бегства «элиты» ВСУ из-под Курска на танке Abrams
Снято видео позорного бегства «элиты» ВСУ из-под Курска на танке Abrams

Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ потеряли более 190 бойцов и три танка под Курском, включая Abrams. В Минобороны отметили, что всего за время боевых действий в курском приграничье ВСУ лишились свыше 54 460 бойцов, 318 танков, 237 боевых машин пехоты.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Дарья Нарыкова
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