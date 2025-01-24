Прямое попадание: Появилось эпичное видео уничтожения танка Abrams в курском приграничье

Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ потеряли более 190 бойцов и три танка под Курском, включая Abrams. В Минобороны отметили, что всего за время боевых действий в курском приграничье ВСУ лишились свыше 54 460 бойцов, 318 танков, 237 боевых машин пехоты.