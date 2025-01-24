ВСУ за сутки лишились почти 200 военных и танка Abrams в курском приграничье

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки лишились в Курской области более 190 военных и трёх танков, среди которых был американский Abrams. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу, 24 января.

«За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены три танка, из них один танк Abrams производства США, три бронетранспортёра, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, гаубица М777 производства США, два миномёта, станция радиоэлектронной борьбы, а также шесть пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов», — указано в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что всего за время боевых действий в курском приграничье украинские войска потеряли свыше 54 460 солдат, 318 танков, 237 боевых машин пехоты, 183 бронетранспортёра, 1 613 боевых бронированных машин, 1 602 автомобиля, 388 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и 6 MLRS производства США. Кроме того, ВСУ лишились 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восьми транспортно-заряжающих машин, 99 станций РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четырёх РЛС ПВО, 32 единиц инженерной и другой техники. В их числе — 13 инженерных машин разграждения, установка разминирования УР-77, а также девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.