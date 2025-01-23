В Минобороны озвучили потери ВСУ в Курской области с начала вторжения

В Министерстве обороны РФ озвучили потери ВСУ в Курской области за сутки. По данным ведомства, армия Украины потеряла 270 человек личного состава, а также два танка и семь боевых бронемашин.

«За сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены 2 танка, бронетранспортёр, 7 боевых бронированных машин, 10 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен», — сказано в заявлении пресс-службы Минобороны.

В министерстве подчеркнули, что всего в ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области противник потерял более 54 тысяч человек. Были уничтожены 315 танков, 237 боевых машин пехоты, 180 бронетранспортёров, 1 608 боевых бронированных машин, 1 596 автомобилей, 387 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в числе которых американские HIMARS и MLRS — в количестве 13 и 6, соответственно.