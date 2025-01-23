Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 января, 11:37

В Минобороны озвучили потери ВСУ в Курской области с начала вторжения

Минобороны РФ: За сутки ВСУ потеряли под Курском более 270 военных и 2 танка

В Министерстве обороны РФ озвучили потери ВСУ в Курской области за сутки. По данным ведомства, армия Украины потеряла 270 человек личного состава, а также два танка и семь боевых бронемашин.

«За сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены 2 танка, бронетранспортёр, 7 боевых бронированных машин, 10 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен», — сказано в заявлении пресс-службы Минобороны.

В министерстве подчеркнули, что всего в ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области противник потерял более 54 тысяч человек. Были уничтожены 315 танков, 237 боевых машин пехоты, 180 бронетранспортёров, 1 608 боевых бронированных машин, 1 596 автомобилей, 387 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в числе которых американские HIMARS и MLRS — в количестве 13 и 6, соответственно.

В Курской области оценили ущерб от вторжения ВСУ в 750 млрд рублей
В Курской области оценили ущерб от вторжения ВСУ в 750 млрд рублей

Ранее стало известно, что командование ВСУ всерьёз задумалось о смене тактики ведения боёв. Украинские военачальники больше не видят смысла наносить удары дронами по субъектам РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar