В Курской области оценили ущерб от вторжения ВСУ в 750 млрд рублей

На восстановление Курской области, где в результате вторжения ВСУ пострадал 21% территорий, потребуется 750 млрд рублей. Освобождая населённые пункты, ВС РФ приступают к разминированию, поэтому власти просят жителей не возвращаться туда преждевременно. Об этом на пресс-конференции рассказал исполняющий обязанности министра восстановления и развития приграничья Курской области Алексей Карнаушко.

«Мы освобождаем населённые пункты, но просим пока население не возвращаться в свои дома, чтобы провести разминирование. 21% всей территории Курской области затронут боевыми действиями. Работы очень много, [в том числе] по разминированию», — пояснил он.