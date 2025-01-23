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Регион
23 января, 10:17

В Курской области оценили ущерб от вторжения ВСУ в 750 млрд рублей

На восстановление Курской области, где в результате вторжения ВСУ пострадал 21% территорий, потребуется 750 млрд рублей. Освобождая населённые пункты, ВС РФ приступают к разминированию, поэтому власти просят жителей не возвращаться туда преждевременно. Об этом на пресс-конференции рассказал исполняющий обязанности министра восстановления и развития приграничья Курской области Алексей Карнаушко.

«Мы освобождаем населённые пункты, но просим пока население не возвращаться в свои дома, чтобы провести разминирование. 21% всей территории Курской области затронут боевыми действиями. Работы очень много, [в том числе] по разминированию», — пояснил он.

По его словам, властям потребуется выделить 750 млрд рублей, чтобы возместить весь ущерб от действий ВСУ в Курской области, где обстановка остаётся стабильно-напряжённой.

Кавалер ордена Мужества с берегов Волги Андрей Шинкаренко погиб под Курском
Кавалер ордена Мужества с берегов Волги Андрей Шинкаренко погиб под Курском

Российская армия продолжает выдавливать ВСУ из Курской области. Вчера военнослужащие ВС РФ начали оттеснять украинских боевиков из деревни Викторовка. Известно также, что Киев стягивает серьёзные силы в регион для попытки контрнаступления.

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Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Владимир Озеров
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