Разведка сообщила о скором изменении тактики ВСУ на поле боя
UnHerd: Командование ВСУ перестало видеть смысл в ударах БПЛА по регионам России
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrei Armiagov
Россия настолько быстро восстанавливает объекты, повреждённые украинскими беспилотниками, что даже у ВСУ появились сомнения в целесообразности таких операций. Об этом сообщает британская газета UnHerd, ссылаясь на данные украинской разведки.
По информации издания, восстановление пострадавших нефтяных объектов в России занимает всего неделю. Учитывая закрытость информации о масштабах ущерба, Кремль может рассматривать эти удары как незначительное раздражение, а не как серьёзную угрозу. В результате эффективность атак дронов ВСУ ставится под сомнение, поскольку они не способны кардинально изменить ситуацию в конфликте.
Тем не менее, на Украине скорую смену тактики отрицают и утверждают, что им по-прежнему необходимы дроны и ракеты, так как удары по российским нефтяным объектам якобы могут дестабилизировать экономику России и подтолкнуть её к переговорам на условиях Киева.
Ранее президент США Дональд Трамп дал указание своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу сделать всё возможное для скорейшего завершения украинского конфликта в течение ста дней. Сразу после своего вступления в должность он также подписал указ о временной трехмесячной приостановке предоставления помощи другим странам, объясняя это тем, что такая поддержка не соответствует интересам и ценностям США. В числе стран, на которые распространялось это решение, оказалась и Украина.