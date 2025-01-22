Разведка сообщила о скором изменении тактики ВСУ на поле боя

Россия настолько быстро восстанавливает объекты, повреждённые украинскими беспилотниками, что даже у ВСУ появились сомнения в целесообразности таких операций. Об этом сообщает британская газета UnHerd, ссылаясь на данные украинской разведки.

По информации издания, восстановление пострадавших нефтяных объектов в России занимает всего неделю. Учитывая закрытость информации о масштабах ущерба, Кремль может рассматривать эти удары как незначительное раздражение, а не как серьёзную угрозу. В результате эффективность атак дронов ВСУ ставится под сомнение, поскольку они не способны кардинально изменить ситуацию в конфликте.