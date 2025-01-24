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Специальная военная операция (СВО)
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Регион
24 января, 09:17

Российские войска освободили Тимофеевку в ДНР

Вооружённые силы Российской Федерации успешно освободили населённый пункт Тимофеевка, расположенный в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом проинформировало Министерство обороны России.

В сообщении уточняется, что подразделения группировки войск «Центр» осуществили эту операцию, обеспечив контроль над территорией.

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Российские бойцы в последние недели освободили ряд населённых пунктов в зоне СВО. В их числе село Западное в Харьковской области, сёла Волково и Воздвиженка в ДНР, а также Новоегоровку в ЛНР. Вместе с этим противник несёт колоссальные потери. Катастрофу с численностью ВСУ признаёт и глава киевского режима Владимир Зеленский. Ранее он заявил, что восстановление численности бойцов в рядах Вооружённых сил Украины является вызовом для Незалежной.

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VK / Минобороны РФ

Оксана Попова
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