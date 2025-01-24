«Больше не выйдут»: Оборона ВСУ в Великой Новосёлке в ДНР «разрезана» пополам

Российские войска разделили на две части 110-ю бригаду Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Великой Новосёлке в Донецкой Народной Республике (ДНР), полностью заблокировав их в южной части населённого пункта. Об этом сообщили в силовых структурах.

«110-я бригада [ВСУ] больше не выйдет, если не сдаст оружие. Они в южной части и полностью заблокированы», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

Собеседник агентства добавил, что единственный шанс выйти из окружения для украинских войск — сдать оружие.