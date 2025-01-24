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24 января, 08:02

«Больше не выйдут»: Оборона ВСУ в Великой Новосёлке в ДНР «разрезана» пополам

ТАСС: Военные ВСУ в Великой Новоселке «разрезаны» пополам и полностью окружены

Российские войска разделили на две части 110-ю бригаду Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Великой Новосёлке в Донецкой Народной Республике (ДНР), полностью заблокировав их в южной части населённого пункта. Об этом сообщили в силовых структурах.

«110-я бригада [ВСУ] больше не выйдет, если не сдаст оружие. Они в южной части и полностью заблокированы», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

Собеседник агентства добавил, что единственный шанс выйти из окружения для украинских войск — сдать оружие.

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Напомним, что ранее ВС РФ выдвинули ультиматум 110-й бригаде ВСУ, находящейся в Великой Новосёлке в ДНР. Армия России требовала сложить оружие и сдаться в плен. По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, военным ВСУ было приказано удерживать позиции любой ценой, несмотря на отсутствие логистической поддержки.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Дарья Нарыкова
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