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Регион
24 января, 01:53

Кимаковский: Гарнизону ВСУ в Великой Новосёлке выдвинули ультиматум о сдаче

Командование Российской группировки войск выдвинуло ультиматум 110-й бригаде ВСУ, находящейся в Великой Новосёлке, с требованием сложить оружие и сдаться в плен. Об этом заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в этом населённом пункте оборона украинских сил больше не является «сплошной» — в последние дни она представляет собой очаговое сопротивление, преимущественно сосредоточённое в северной части посёлка.

Кимаковский также отметил, что украинским военным было приказано удерживать позиции любой ценой, несмотря на отсутствие логистической поддержки, невозможность эвакуации раненых и доставку боеприпасов. Он подчеркнул, что подобные действия украинского командования фактически обрекли гарнизон в Великой Новосёлке на уничтожение.

Взятые в кольцо бойцы ВСУ бегут из Великой Новосёлки через реку, не дождавшись приказа главкома
Взятые в кольцо бойцы ВСУ бегут из Великой Новосёлки через реку, не дождавшись приказа главкома

Ранее появилось видео разгрома ВСУ в Солёном ДНР, где теперь развевается флаг России. После артиллерийской подготовки и ударов дронами в посёлок зашли штурмовые подразделения ВС РФ. Они зачистили сооружения в Солёном от не успевших отступить сил противника.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Артём Гапоненко
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