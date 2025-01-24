Командование Российской группировки войск выдвинуло ультиматум 110-й бригаде ВСУ, находящейся в Великой Новосёлке, с требованием сложить оружие и сдаться в плен. Об этом заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в этом населённом пункте оборона украинских сил больше не является «сплошной» — в последние дни она представляет собой очаговое сопротивление, преимущественно сосредоточённое в северной части посёлка.

Кимаковский также отметил, что украинским военным было приказано удерживать позиции любой ценой, несмотря на отсутствие логистической поддержки, невозможность эвакуации раненых и доставку боеприпасов. Он подчеркнул, что подобные действия украинского командования фактически обрекли гарнизон в Великой Новосёлке на уничтожение.