Взятые в кольцо бойцы ВСУ бегут из Великой Новосёлки через реку, не дождавшись приказа главкома

Отдельный группы гарнизона вооружённых сил Украины спасаются бегством из посёлка Великая Новосёлка. Населённый пункт, который находится на стыке ДНР и Запорожской области, попал в окружение Российской армии, поэтому у противника нет шансов выбраться из кольца. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«В Великой Новосёлке начались самостоятельные попытки бегства отдельных группы гарнизона ВСУ. Приказ об организованном выходе от командования им так и не поступил», — сообщил Рогов.

Гарнизон ВСУ окружён со всех сторон, поэтому украинским солдатам оттуда практически невозможно выбраться. Для того, чтобы проложить себе путь к отступлению, придётся прорваться через узкое горлышко и форсировать реки Мокрые Ялы и Кашлагач. Основные маршруты поставок боеприпасов и резервов для армии Украины в данном районе перерезаны.

В посёлке расположены командный и логистический пункты ВСУ. Рогов подчеркнул, что киевский режим не предпринимает попыток оказать помощь войскам, обрекая их тем самым на быстрое уничтожение в образовавшемся котле.

«Украинские боевики могут либо сдаться, либо будут уничтожены. Выйти живыми из великоновосёлковского котла получается у не более чем 10-15% ВСУшников», — комментирует он.