В зоне СВО начался финальный штурм важнейшего вражеского укрепрайона
«Военный осведомитель»: Последний укрепрайон ВСУ штурмуют в Великой Новосёлке
Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Российские военные начали решающий штурм Великой Новосёлки в Донецкой Народной Республике, где остаются последние силы окруженного украинского гарнизона. Об этом сообщает «Военный осведомитель», ссылаясь на различные источники, включая украинские.
По данным военкоров, российские штурмовики продвигаются в населённый пункт как мелкими пешими группами, так и с поддержкой техники. Бои ведутся на северо-востоке Великой Новосёлки, в районе молокозавода, АЗС № 1 «Янисоль» и местного аэродрома.
«У противника практически не осталось шансов выбраться к своим», — подчёркивает «Военный осведомитель».
О том, что Армия России окружила ВСУ в посёлке Великая Новосёлка, стало известно 19 января. Положение у украинских бойцов практически безнадёжное, гарнизон ВСУ находится в оперативном окружении, им придется прорываться через узкое место, форсируя реку Мокрые Ялы.