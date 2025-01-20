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Регион
20 января, 11:33

В зоне СВО начался финальный штурм важнейшего вражеского укрепрайона

«Военный осведомитель»: Последний укрепрайон ВСУ штурмуют в Великой Новосёлке

Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Российские военные начали решающий штурм Великой Новосёлки в Донецкой Народной Республике, где остаются последние силы окруженного украинского гарнизона. Об этом сообщает «Военный осведомитель», ссылаясь на различные источники, включая украинские.

По данным военкоров, российские штурмовики продвигаются в населённый пункт как мелкими пешими группами, так и с поддержкой техники. Бои ведутся на северо-востоке Великой Новосёлки, в районе молокозавода, АЗС № 1 «Янисоль» и местного аэродрома.

«У противника практически не осталось шансов выбраться к своим», — подчёркивает «Военный осведомитель».

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Новости СВО. Армия России освободила Воздвиженку, выбивает боевиков из Котлина, под Кураховом уничтожен Геббельс, 20 января

О том, что Армия России окружила ВСУ в посёлке Великая Новосёлка, стало известно 19 января. Положение у украинских бойцов практически безнадёжное, гарнизон ВСУ находится в оперативном окружении, им придется прорываться через узкое место, форсируя реку Мокрые Ялы.

Марина Фещенко
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