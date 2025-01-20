В зоне СВО начался финальный штурм важнейшего вражеского укрепрайона

Российские военные начали решающий штурм Великой Новосёлки в Донецкой Народной Республике, где остаются последние силы окруженного украинского гарнизона. Об этом сообщает «Военный осведомитель», ссылаясь на различные источники, включая украинские.

По данным военкоров, российские штурмовики продвигаются в населённый пункт как мелкими пешими группами, так и с поддержкой техники. Бои ведутся на северо-востоке Великой Новосёлки, в районе молокозавода, АЗС № 1 «Янисоль» и местного аэродрома.

«У противника практически не осталось шансов выбраться к своим», — подчёркивает «Военный осведомитель».