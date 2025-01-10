Полицай и ультрас. Чем известен каратель Олег Ширяев и что он делает под Курском Главком ВСУ Александр Сырский опубликовал фото, как он в Курской области награждает карателей, устроивших там террор. Среди награждённых Life.ru обнаружил Олега Ширяева — откровенного нациста. Что о нём известно? 9 января, 21:15 Командир 225-го штурмового батальона ВСУ Олег Ширяев. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / MoreThanPicture, © Wikipedia / Віталій Штурмовий

На новогодних праздниках главнокомандующий ВСУ Александр Сырский побывал в Курской области, где попозировал фотографам и раздал награды. На некоторых снимках он стоит рядом с Олегом Ширяевым, командиром 225-го штурмового батальона. Если верить Washington Post, Ширяев со своими головорезами пересёк границу России одним из первых — 6 августа.

Олег Ширяев, единственный не в камуфляже, справа от Александра Сырского. Фото © Telegram / СИРЬСИКЙ

38-летнего Олега Ширяева считают не просто националистом. Он бывший футбольный ультрас, экс-силовик, а ещё агент, который внедрялся в основанную Виктором Медведчуком пророссийскую партию ОПЗЖ. Сейчас западная и украинская прессы скрывают его прошлое.

Ширяев не из Львова, как можно подумать. Родился в Подмосковье, в орехово-зуевском посёлке Мисцево. Когда достиг школьного возраста, родители увезли его в Харьков. Там он отучился на аудитора в местном университете, увлёкся MMA, примкнул к футбольным хулиганам и познакомился с основателем печально известной неонацистской организации «Азов»* Андреем Билецким***.

Следующие семь лет Ширяев совмещал работу в харьковских госбанках и активизм в расистском военизированном движении «Патриоты Украины». На счету этого движения факельные шествия, митинги против русского языка, акции в поддержку УПА**, драки с милицией, убийства неугодных журналистов и пророссийских активистов.

Олег Ширяев (второй справа) с Андреем Билецким*** (четвёртый справа). Фото © delo.ua

В итоге «Патриоты» показали себя слишком радикальными даже для Украины. Их распустили сразу после Евромайдана, в котором они приняли самое деятельное участие. Часть неонацистов перетекли в «Правый сектор»*, остальные ушли в «Азов»*, по своему пути пошёл и Олег Ширяев. Он основал собственную правую организацию «Восточной корпус», которая со временем превратилась в роту полиции особого назначения. Так Ширяев стал капитаном и подчинённым министра МВД Арсена Авакова. Впрочем, обязанности мало изменились. Олег Ширяев со своей бандой продолжил своё дело.

В 2015 году капитан находился в Донбассе, где руководил ротой в боях за Широкино. В ДНР тогда выступили с инициативой о демилитаризации посёлка и добровольно отвели войска. Подонки, не чуждые Ширяеву, тут же заняли образовавшуюся «серую зону», некоторых мирных жителей убили, остальных вышвырнули вон.

Ширяев основал собственную правую организацию «Восточной корпус». Фото © VK / Лицо Ширяева

Вернувшись на Украину, банда при поддержке «Азова»* занялась рэкетом и сопровождением рейдерства. Вот несколько известных случаев. Закидали коктейлями Молотова дома начальника райотдела полиции и его заместителя. Устроили стрельбу в посёлке Занки, чтобы сменить хозяина местного элеватора. Организовали беспорядки в Новой Водолаге с целью хищения вырубленных деревьев.

А дальше с Ширяевым начались странности. Его машину обстреляли киллеры, но, по данным украинской прессы, это была инсценировка. Неубедительно выглядел и арест Ширяева по приказу министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Возможно, и это постановка. Как бы то ни было, после этих инцидентов капитан-националист вдруг оказался в пророссийской партии ОПЗЖ, основанной Виктором Медведчуком. Говорят, пристроил его туда бывший замглавы администрации президента Петра Порошенко Игорь Райнин. Судя по всему, так вчерашний украинский нацист вдруг стал за сближение с Россией. Незадолго до начала СВО бывшие соратники из «Азова»* публично называли его «врагом» и «пророссийским титушкой». В свою очередь сам Ширяев обзывал азовцев* убийцами. Особенно он сцепился на страницах СМИ с одним из командиров «Азова»* Максимом Жориным.





Всё изменилось через пару месяцев после начала СВО. Были похищены, замучены и убиты двенадцать членов партии ОПЗЖ. Фото их обезображенных тел опубликовал упомянутый Жорин. Где в это время был Ширяев — неизвестно. Но вскоре его имя всплыло как карателя курируемого СБУ ультраправого подразделения «Фрайкор». О том, что буквально недавно Олег Ширяев ратовал за Россию, уже никто не вспоминал. Вскоре он засветился на церемонии награждения неонацистов из «Кракена» (подразделение «Азова»*) в Харькове. Судя по соцсетям, Ширяев давно и тепло дружит с одним из лидеров «Кракена» Сергеем Чили Величко, который прославился пытками и казнями российских солдат в Малой Рогани.

В 2023 году Олег Ширяев впервые всплыл в прессе как командир 225-го штурмового батальона. Среди «успехов» комбата — сдача нашим Бахмута и Горловки. Несмотря на сомнительные достижения, президент Зеленский наградил его орденом Богдана Хмельницкого.

Глава киевского режима Зеленский и Олег Ширяев. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sirko_oleg86

Долгое время Олег Ширяев занимал одноэтажную хибару в пригороде Харькова, в Люботине. Но примерно в конце десятых он разбогател и переехал в центр города. У него там апартаменты в элитном ЖК «IT-Парк Manufactura».

Несмотря на свою жестокость, Ширяев — примерный семьянин. Давно женат и растит дочь. Супруга часто выкладывает фотографии из путешествий.

Если верить соцсетям, у капитана-националиста осталось множество родственников в Московском регионе.





* Запрещённая в России террористическая организация. ** Запрещённая в России экстремистская организация. *** Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Авторы Пётр Егоров