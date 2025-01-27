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27 января, 09:12

Буданов* дал страшный прогноз о крахе Украины без переговоров до лета

УП: Буданов* предрёк конец Украине как государству без переговоров до лета

Украина может исчезнуть с карты мира, если переговоры об окончании конфликта не начнутся к лету. Таким мнением поделился руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*, выступая на закрытой встрече в Верховной раде. Об этом пишет «Украинская правда», ссылаясь на свои источники.

Как говорится в публикации, кто-то из участников встречи задал вопрос о сроках продолжения противостояния. Буданов* уклончиво ответил, что пора поторопиться с переговорным процессом, иначе возникнет угроза существования Украины как государства. Также в статье издание напоминает об итогах социологического опроса компании Socis, там отмечается резкое увеличение числа украинцев, выступающих за переговоры.

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Ранее турецкая газета Hürriyet сообщила, что переговоры по завершению украинского конфликта, вероятно, начнутся в апреле-мае после встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Перед началом переговорного процесса стороны объявят о прекращении огня. Не исключается и вовлечение Турции, президент которой сможет выступить в роли посредника, говорит издание.

* Включён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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ТАСС / АР

Татьяна Миссуми
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