Буданов* дал страшный прогноз о крахе Украины без переговоров до лета

Украина может исчезнуть с карты мира, если переговоры об окончании конфликта не начнутся к лету. Таким мнением поделился руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*, выступая на закрытой встрече в Верховной раде. Об этом пишет «Украинская правда», ссылаясь на свои источники.

Как говорится в публикации, кто-то из участников встречи задал вопрос о сроках продолжения противостояния. Буданов* уклончиво ответил, что пора поторопиться с переговорным процессом, иначе возникнет угроза существования Украины как государства. Также в статье издание напоминает об итогах социологического опроса компании Socis, там отмечается резкое увеличение числа украинцев, выступающих за переговоры.

Ранее турецкая газета Hürriyet сообщила, что переговоры по завершению украинского конфликта, вероятно, начнутся в апреле-мае после встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Перед началом переговорного процесса стороны объявят о прекращении огня. Не исключается и вовлечение Турции, президент которой сможет выступить в роли посредника, говорит издание.