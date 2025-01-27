«У Зеленского нет шанса сбежать»: В Турции назвали сроки начала переговоров по Украине

Переговоры по завершению украинского конфликта, вероятно, начнутся в апреле-мае после встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает турецкая газета Hürriyet.

Перед началом переговорного процесса стороны объявят о прекращении огня. Не исключается и вовлечение Турции, президент которой сможет выступить в роли посредника. Дело в том, что Реджеп Тайип Эрдоган является одним из немногих мировых лидеров, которые способны напрямую общаться и с Путиным и с Зеленским. Сейчас в числе таких находится и Трамп, считает обозреватель издания Абдюлькадир Сельви.

Он напомнил, что переговоры в Стамбуле в 2022 году провалились, поскольку тогда США и Великобритания настояли на продолжении боевых действий.