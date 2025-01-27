«У Зеленского нет шанса сбежать»: В Турции назвали сроки начала переговоров по Украине
Hürriyet: Переговоры по Украине могут пройти в апреле-мае
Переговоры по завершению украинского конфликта, вероятно, начнутся в апреле-мае после встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает турецкая газета Hürriyet.
Перед началом переговорного процесса стороны объявят о прекращении огня. Не исключается и вовлечение Турции, президент которой сможет выступить в роли посредника. Дело в том, что Реджеп Тайип Эрдоган является одним из немногих мировых лидеров, которые способны напрямую общаться и с Путиным и с Зеленским. Сейчас в числе таких находится и Трамп, считает обозреватель издания Абдюлькадир Сельви.
Он напомнил, что переговоры в Стамбуле в 2022 году провалились, поскольку тогда США и Великобритания настояли на продолжении боевых действий.
«Сейчас есть Трамп и Путин, которые хотят мира. У Зеленского, который лишился американской поддержки, нет шансов сбежать от стола переговоров», — уверен аналитик.
Это как раз вписывается в тот дедлайн по Украине, который Трамп назначил своему спецпосланнику Киту Келлогу. Американский политик рассчитывает, что его соратнику удастся усадить Киев за стол переговоров за 100 дней. Лидер США таким же образом «закинул удочку» и в Китай, чтобы глава КНР Си Цзиньпин также принял участие в процессе. При этом сам Трамп говорит, что их беседа с российским лидером состоится уже совсем скоро.
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