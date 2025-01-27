Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 января, 04:22

«Что-то назревает»: США и Россия зажали Зеленского в тиски и готовятся вершить судьбу Украины

Кипрский журналист Христофору: Зеленский оказался зажат между Россией и США

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Россия и Соединённые Штаты фактически заковали Владимира Зеленского в тиски и готовятся самостоятельно решить судьбу Украины. Соответствующее заявление в соцсетях сделал кипрский журналист Алекс Христофору, комментируя недавние слова отставного актёра о смысле запрета на переговоры с РФ.

«Актёра в зелёной футболке зажимают с двух сторон. Возможно, между крупными державами что-то назревает. Время покажет, впереди ещё долгий путь», — отметил журналист в X.

«Загнан в угол»: Во Франции уличили Зеленского в блокировке мирных переговоров
«Загнан в угол»: Во Франции уличили Зеленского в блокировке мирных переговоров

Смысл запрета на переговоры с Россией Зеленский раскрыл 25 января на встрече с Майей Санду. По словам политика, с помощью этого закона он хотел остановить сепаратизм. В то же время сам бывший комик всё ещё обладает правом на дипломатию.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • США
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar