Россия и Соединённые Штаты фактически заковали Владимира Зеленского в тиски и готовятся самостоятельно решить судьбу Украины. Соответствующее заявление в соцсетях сделал кипрский журналист Алекс Христофору, комментируя недавние слова отставного актёра о смысле запрета на переговоры с РФ.

«Актёра в зелёной футболке зажимают с двух сторон. Возможно, между крупными державами что-то назревает. Время покажет, впереди ещё долгий путь», — отметил журналист в X.

Смысл запрета на переговоры с Россией Зеленский раскрыл 25 января на встрече с Майей Санду. По словам политика, с помощью этого закона он хотел остановить сепаратизм. В то же время сам бывший комик всё ещё обладает правом на дипломатию.