«Зеленский загнан в угол! Пока [Дональд] Трамп и [Владимир] Путин согласны вести мирные переговоры, украинский политик пытается найти тысячу причин отказаться от мира!» — написал он в соцсети X.

Финский профессор заявил, что у Зеленского остался только один вариант

Финский профессор заявил, что у Зеленского остался только один вариант

А ранее на Западе назвали ещё одну причину, по которой Зеленский не хочет мира с Россией. Эксперты считают, что бывший комик и его соратники боятся правосудия за совершённые преступления.