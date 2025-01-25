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Регион
25 января, 14:34

«Загнан в угол»: Во Франции уличили Зеленского в блокировке мирных переговоров

Политик Филиппо обвинил Зеленского в попытках сорвать мирный процесс по Украине

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский стремится сорвать мирный процесс по украинскому конфликту. Такое мнение выразил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Зеленский загнан в угол! Пока [Дональд] Трамп и [Владимир] Путин согласны вести мирные переговоры, украинский политик пытается найти тысячу причин отказаться от мира!» — написал он в соцсети X.

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А ранее на Западе назвали ещё одну причину, по которой Зеленский не хочет мира с Россией. Эксперты считают, что бывший комик и его соратники боятся правосудия за совершённые преступления.

Дарья Нарыкова
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