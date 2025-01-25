«Загнан в угол»: Во Франции уличили Зеленского в блокировке мирных переговоров
Политик Филиппо обвинил Зеленского в попытках сорвать мирный процесс по Украине
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin
Владимир Зеленский стремится сорвать мирный процесс по украинскому конфликту. Такое мнение выразил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Зеленский загнан в угол! Пока [Дональд] Трамп и [Владимир] Путин согласны вести мирные переговоры, украинский политик пытается найти тысячу причин отказаться от мира!» — написал он в соцсети X.
А ранее на Западе назвали ещё одну причину, по которой Зеленский не хочет мира с Россией. Эксперты считают, что бывший комик и его соратники боятся правосудия за совершённые преступления.