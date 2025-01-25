Финский профессор заявил, что у Зеленского остался только один вариант
Профессор Малинен: У Зеленского есть только один вариант — это вести переговоры
Из-за приостановки военной помощи со стороны США у главы киевского режима Владимира Зеленского практически не остаётся выбора. Ему придётся пойти на переговоры с Россией, иначе произойдёт развал Вооружённых сил Украины (ВСУ).
«Таким образом, военная помощь Украине со стороны США, похоже, прекращена. Это означает, что у Зеленского есть только один вариант — это вести переговоры. Иначе придется наблюдать за тем, как ВСУ разваливаются, что приведёт либо к безоговорочной капитуляции, либо к военному перевороту», — написал Малинен на своей странице в соцсети Х.
Напомним, что президент США Дональд Трамп приостановил на 90 дней помощь другим странам, в их числе – Украина. По словам американского президента, это не отвечает интересам и ценностям США. Однако Зеленский отрицает приостановку помощи со стороны Штатов. Он заявил, что решение Трампа касается лишь гуманитарных инициатив.
Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis