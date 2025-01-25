Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 января, 14:01

Финский профессор заявил, что у Зеленского остался только один вариант

Профессор Малинен: У Зеленского есть только один вариант — это вести переговоры

Из-за приостановки военной помощи со стороны США у главы киевского режима Владимира Зеленского практически не остаётся выбора. Ему придётся пойти на переговоры с Россией, иначе произойдёт развал Вооружённых сил Украины (ВСУ).

«Таким образом, военная помощь Украине со стороны США, похоже, прекращена. Это означает, что у Зеленского есть только один вариант — это вести переговоры. Иначе придется наблюдать за тем, как ВСУ разваливаются, что приведёт либо к безоговорочной капитуляции, либо к военному перевороту», — написал Малинен на своей странице в соцсети Х.

Напомним, что президент США Дональд Трамп приостановил на 90 дней помощь другим странам, в их числе – Украина. По словам американского президента, это не отвечает интересам и ценностям США. Однако Зеленский отрицает приостановку помощи со стороны Штатов. Он заявил, что решение Трампа касается лишь гуманитарных инициатив.

«Нет слов»: Финский профессор потерял дар речи из-за нового обещания Стармера по Украине
«Нет слов»: Финский профессор потерял дар речи из-за нового обещания Стармера по Украине
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Полина Никифорова
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar