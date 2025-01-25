«Слава Богу!»: Зеленский опроверг сообщения о приостановке помощи Украине от США

Главарь киевского режима добавил, что решение администрации президента США Дональда Трампа о заморозке внешней помощи касается лишь гуманитарных инициатив. У Зеленского пока нет никаких подробностей, кроме того, что соответствующие программы будут приостановлены на 90 дней.

«Ограничения на 90 дней на сегодня, гуманитарных программ. Я знаю, есть большое количество институтов во всём мире, которые поддерживались ранее правительством США. Однако я не вижу этих денег. <...> Я сфокусирован на военной помощи, она не остановлена. Слава Богу!» — указал Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду в Киеве.