«Слава Богу!»: Зеленский опроверг сообщения о приостановке помощи Украине от США
Зеленский заявил, что США не останавливают военную помощь Украине
Военная помощь Украине не приостановлена. Такое заявление сделал Владимир Зеленский, комментируя указ Госдепартамента США об ограничении работы по всем направлениям иностранной помощи.
Главарь киевского режима добавил, что решение администрации президента США Дональда Трампа о заморозке внешней помощи касается лишь гуманитарных инициатив. У Зеленского пока нет никаких подробностей, кроме того, что соответствующие программы будут приостановлены на 90 дней.
«Ограничения на 90 дней на сегодня, гуманитарных программ. Я знаю, есть большое количество институтов во всём мире, которые поддерживались ранее правительством США. Однако я не вижу этих денег. <...> Я сфокусирован на военной помощи, она не остановлена. Слава Богу!» — указал Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду в Киеве.
Напомним, что Дональд Трамп приостановил на 90 дней помощь другим странам, в их числе – Украина. По словам американского президента, это не отвечает интересам и ценностям США. Позднее Госдепартамент США издал указ о приостановке работы по всем направлениям иностранной помощи, за исключением финансирования Израиля и Египта. Решение о возможной отмене директивы будет приниматься лично госсекретарём после пересмотра каждой из программ. Агентство США по международному развитию (USAID) также остановило проекты гуманитарной помощи Украине, в том числе поддержку школ и здравоохранения.
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