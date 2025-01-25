США бросают Украину: Новый глава Госдепа отдал важное распоряжение

Глава Госдепартамента США Марко Рубио поручил немедленно приостановить действие почти всех программ помощи другим государствам. Под временный запрет, вероятнее всего, попала и поддержка Украины, рассказали изданию Politico информированные источники.

Финансирование зарубежных государств приостановлено на 90 дней. Директива будет отменяться постепенно после пересмотра каждой из программ лично госсекретарём.

«Приказ касается почти всех существующих программ, за исключением Израиля и Египта», — гласит сообщение.