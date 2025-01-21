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Регион
21 января, 00:27

Сенат США утвердил кандидатуру Марко Рубио на пост главы Госдепа США

Марко Рубио. Обложка © rubio.senate.gov

Марко Рубио. Обложка © rubio.senate.gov

Сенат Конгресса США поддержал решение профильного комитета верхней палаты парламента и утвердил кандидатуру Марко Рубио на пост главы Госдепартамента Штатов. Трансляцию заседания вёл телеканал C-SPAN.

В поддержку 53-летнего политика выступили 99 сенаторов, а против — ни одного. Таким образом, Рубио стал первым в истории США латиноамериканцем, который занял пост госсекретаря.

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Ранее десяткам сотрудников Госдепа предрекли отставки по указанию нового президента. Эти увольнения должны подчеркнуть разрыв между администрациями Трампа и Байдена.

Тимур Хингеев
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