Сенат США утвердил кандидатуру Марко Рубио на пост главы Госдепа США
Марко Рубио. Обложка © rubio.senate.gov
Сенат Конгресса США поддержал решение профильного комитета верхней палаты парламента и утвердил кандидатуру Марко Рубио на пост главы Госдепартамента Штатов. Трансляцию заседания вёл телеканал C-SPAN.
В поддержку 53-летнего политика выступили 99 сенаторов, а против — ни одного. Таким образом, Рубио стал первым в истории США латиноамериканцем, который занял пост госсекретаря.
Ранее десяткам сотрудников Госдепа предрекли отставки по указанию нового президента. Эти увольнения должны подчеркнуть разрыв между администрациями Трампа и Байдена.