«Ты последний»: Генсека НАТО предупредили о скорой кончине НАТО благодаря Трампу

Отставной американский разведчик Скотт Риттер предсказал скорый конец НАТО. В своём посте в соцсети X он назвал действующего генерального секретаря альянса Марка Рютте последним руководителем организации из-за политики президента США Дональда Трампа.

Такое заявление бывший разведчик сделал в комментариях к поздравлению Трампа со вступлением в должность от имени Рютте. В посте генсек выразил надежду, что Запад сможет достичь мира благодаря НАТО.

«Ты последний генеральный секретарь тонущего корабля под названием НАТО. Трамп вас не спасёт. Он перекроет кислород вашей умирающей организации, чтобы спасти Америку», — написал Риттер.