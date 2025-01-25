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24 января, 23:02

USAID заморозило программу помощи Украине со стороны США — СМИ

Reuters: Агентство USAID заморозило программу помощи Украине после указа Рубио

Агентство США по международному развитию (USAID), которое курирует вопросы оказания помощи другим государствам, приостановило программу поддержки Украины после соответствующего распоряжения нового госсекретаря Марко Рубио. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимного сотрудника ведомства. По его словам, ответственным за финансирование Незалежной офицерам приказано заморозить всю работу.

«Организациям придётся приостановить все виды деятельности [на территории Украины], в том числе медицинские услуги, борьбу с ВИЧ, охрану здоровья матери и ребёнка, все сельскохозяйственные работы, поддержку организаций гражданского общества, образования», — сказал чиновник.

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Ранее Госдепартамент США издал указ о приостановке работы по всем направлениям иностранной помощи, за исключением финансирования Израиля и Египта. Решение о возможной отмене директивы будет приниматься лично госсекретарём после пересмотра каждой из программ.

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Shutterstock / FOTODOM / DCStockPhotography

Тимур Хингеев
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