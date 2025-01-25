«Украина — не приоритет»: Пушков оценил приостановку Трампом помощи другим странам
Пушков: Трамп пересматривает траты США приостановкой помощи другим странам
Решение нового президента США Дональда Трампа приостановить помощь другим странам означает, что политик всерьёз намерен пересмотреть американские траты. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков, отметив, что на украинском направлении возможны «сюрпризы».
«Это ясный сигнал того, что Трамп намерен осуществить серьёзный пересмотр американских затрат за рубежом, и что Украина, в отличие от Израиля и Египта, не включена в число его немедленных приоритетов. А приоритетом для Трампа, по словам госсекретаря Марко Рубио, является прекращение военного конфликта на Украине», — написал сенатор в телеграм-канале.
Пушков отметил, что Штаты приостановили финансирование с целью проверки эффективности такой помощи. Кроме того, в Вашингтоне хотят выяснить, насколько эта помощь соответствует интересам американцев. По словам сенатора, проверка выделения средств Украине может преподнести немало сюрпризов.
Ранее Госдепартамент США издал указ о приостановке работы по всем направлениям иностранной помощи, за исключением финансирования Израиля и Египта. Решение о возможной отмене директивы будет приниматься лично госсекретарём после пересмотра каждой из программ. Агентство США по международному развитию (USAID) также остановило проекты гуманитарной помощи Украине, в том числе поддержку школ и здравоохранения.
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