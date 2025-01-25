«Украина — не приоритет»: Пушков оценил приостановку Трампом помощи другим странам

Решение нового президента США Дональда Трампа приостановить помощь другим странам означает, что политик всерьёз намерен пересмотреть американские траты. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков, отметив, что на украинском направлении возможны «сюрпризы».

«Это ясный сигнал того, что Трамп намерен осуществить серьёзный пересмотр американских затрат за рубежом, и что Украина, в отличие от Израиля и Египта, не включена в число его немедленных приоритетов. А приоритетом для Трампа, по словам госсекретаря Марко Рубио, является прекращение военного конфликта на Украине», — написал сенатор в телеграм-канале.