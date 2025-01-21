Трамп поразился, сравнив траты США и НАТО на помощь Украине
Трамп: США потратили на помощь Украине на 200 млрд больше НАТО
Президент США Дональд Трамп указал, что Соединённые Штаты в общей сложности выделили на 200 миллиардов больше на поддержку Украины, чем страны-участницы НАТО. Об этом он сообщил во время беседы с журналистами в Овальном кабинете.
«НАТО должно платить 5%. Мы в войне на Украине на 200 миллиардов долларов больше (потратили), чем НАТО. Это смешно, потому что это влияет на них гораздо больше. Между нами океан, а мы потратили на Украину на 200 миллиардов долларов больше, чем НАТО», — рассказал политик.
Трамп считает, что Североатлантический альянс весьма отстал от США в вопросе помощи Украине, поэтому «НАТО нужно платить больше средств... и им придётся сравнять счёт». На просьбу оценить ситуацию в свете своего обещания закончить войну на Украине за один день после инаугурации американский лидер заявил, что у него в западе есть ещё полдня для этого.
«Прошла только половина дня, у меня есть ещё половина дня. Мы хотим это сделать», — заявил Трамп.
Он подчеркнул, что он и его команда будут стараться разобраться с этим как можно скорее. При этом президент США считает, что украинского конфликта не должно было случиться вовсе.
Напомним, что после своей инаугурации вступивший в должность президента США Дональд Трамп уже успел отменить 78 указов своего предшественника Джо Байдена, вывести Америку из Всемирной организации здравоохранения, а также анонсировать «очень скорую» встречу с российским лидером Владимиром Путиным.
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