Трамп поразился, сравнив траты США и НАТО на помощь Украине

Президент США Дональд Трамп указал, что Соединённые Штаты в общей сложности выделили на 200 миллиардов больше на поддержку Украины, чем страны-участницы НАТО. Об этом он сообщил во время беседы с журналистами в Овальном кабинете.

«НАТО должно платить 5%. Мы в войне на Украине на 200 миллиардов долларов больше (потратили), чем НАТО. Это смешно, потому что это влияет на них гораздо больше. Между нами океан, а мы потратили на Украину на 200 миллиардов долларов больше, чем НАТО», — рассказал политик.

Трамп считает, что Североатлантический альянс весьма отстал от США в вопросе помощи Украине, поэтому «НАТО нужно платить больше средств... и им придётся сравнять счёт». На просьбу оценить ситуацию в свете своего обещания закончить войну на Украине за один день после инаугурации американский лидер заявил, что у него в западе есть ещё полдня для этого.

«Прошла только половина дня, у меня есть ещё половина дня. Мы хотим это сделать», — заявил Трамп.