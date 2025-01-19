«Нет слов»: Финский профессор потерял дар речи из-за нового обещания Стармера по Украине
Профессор Малинен назвал Стармера «испорченным» из-за обещания помогать Украине
Кир Стармер и Владимир Зеленский. Фото © president.gov.ua
Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен резко раскритиковал премьер-министра Великобритании Кира Стармера после его заявления о готовности до конца поддерживать Украину. Эти действия выдают в главе кабмина испорченного человека, выразил уверенность известный геополитический эксперт.
«Этот человек настолько испорчен, что у меня нет слов, разрешённых в X, чтобы это описать», — написал Малинен в соцсети X в ответ на пост Стармера.
Ранее Владимир Зеленский и Кир Стармер также подписали соглашение о сотрудничестве между Киевом и Лондоном на 100 лет. Документ подразумевает тесную совместную работу двух государств в различных областях, в том числе и в военной сфере.