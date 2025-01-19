Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен резко раскритиковал премьер-министра Великобритании Кира Стармера после его заявления о готовности до конца поддерживать Украину. Эти действия выдают в главе кабмина испорченного человека, выразил уверенность известный геополитический эксперт.

«Этот человек настолько испорчен, что у меня нет слов, разрешённых в X, чтобы это описать», — написал Малинен в соцсети X в ответ на пост Стармера.