Представляющий Алабаму член Сената США Томми Табервилл заявил о серьёзном преимуществе России на Украине, которое позволяет президенту РФ Владимиру Путину при желании отказаться от любых переговоров с Западом. В интервью радиостанции WABC сенатор сравнил текущую ситуацию с американским футболом, где одна команда лидирует на три тачдауна, а другая предлагает ей невыгодную сделку.

«Украина, НАТО, США так плохо вели эту войну, что Путин <...> может делать всё что хочет. С чего бы ему хотеть вести переговоры с кем-либо? <...> Он побеждает» — отметил сенатор.

Кроме того, по словам Табервилла, несмотря на значительное финансовое содействие Украине со стороны США, ВСУ продолжают терпеть поражение за поражением в конфликте.