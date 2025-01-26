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Регион
26 января, 20:45

«Путин может делать всё что хочет»: Сенатор США отрезвил Запад неудобной правдой об СВО

Сенатор США Табервилл: Путин побеждает на Украине и не нуждается в переговорах

Представляющий Алабаму член Сената США Томми Табервилл заявил о серьёзном преимуществе России на Украине, которое позволяет президенту РФ Владимиру Путину при желании отказаться от любых переговоров с Западом. В интервью радиостанции WABC сенатор сравнил текущую ситуацию с американским футболом, где одна команда лидирует на три тачдауна, а другая предлагает ей невыгодную сделку.

«Украина, НАТО, США так плохо вели эту войну, что Путин <...> может делать всё что хочет. С чего бы ему хотеть вести переговоры с кем-либо? <...> Он побеждает» — отметил сенатор.

Кроме того, по словам Табервилла, несмотря на значительное финансовое содействие Украине со стороны США, ВСУ продолжают терпеть поражение за поражением в конфликте.

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Ранее польский генерал заявил, что у американского лидера Дональда Трампа не получится убедить президента России Владимира Путина пойти на уступки по Украине. Кроме того, соглашения помешают достичь санкции и отказ Запада от планов по присоединению Незалежной к НАТО.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Natalya Rozhkova

Тимур Хингеев
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