«Не в состоянии»: В Польше засомневались, что Трамп склонит Путина к уступкам по Украине
Польский генерал Пацек: Трамп не вынудит Путина пойти на уступки по Украине
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / AP / Susan Walsh
У президента США Дональда Трампа не получится вынудить российского коллегу Владимира Путина пойти на уступки по Украине. Такое заявление польский генерал Богуслав Пацек.
«Что бы ни придумал Трамп, он не в состоянии заставить Путина пойти на уступки. Санкции против Москвы ничего не изменят. Это скорее дипломатическая риторика, чем фактическая убеждённость, что это что-то даст», — подчеркнул он в беседе с Gazeta.pl.
Пацек уточнил, что отмена санкций и отказ Запада от планов присоединения Незалежной к НАТО мешают достичь соглашения по украинскому конфликту.
Напомним, недавно Дональд Трамп пригрозил РФ жесткими санкциями в случае отсутствия соглашения о завершении конфликта на Украине. При этом президент США подчеркнул, что не хочет новых ограничений, поскольку ему «очень нравится русский народ». Путин, в свою очередь, выразил сомнение, что Трамп введёт новые санкции, которые вредят экономике самих Соединённых Штатов. Тем временем Владимир Зеленский заявил, что республиканец хочет закончить конфликт, но у него чёткого плана.