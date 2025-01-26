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Регион
26 января, 11:56

«Не в состоянии»: В Польше засомневались, что Трамп склонит Путина к уступкам по Украине

Польский генерал Пацек: Трамп не вынудит Путина пойти на уступки по Украине

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / AP / Susan Walsh

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / AP / Susan Walsh

У президента США Дональда Трампа не получится вынудить российского коллегу Владимира Путина пойти на уступки по Украине. Такое заявление польский генерал Богуслав Пацек.

«Что бы ни придумал Трамп, он не в состоянии заставить Путина пойти на уступки. Санкции против Москвы ничего не изменят. Это скорее дипломатическая риторика, чем фактическая убеждённость, что это что-то даст», — подчеркнул он в беседе с Gazeta.pl.

Пацек уточнил, что отмена санкций и отказ Запада от планов присоединения Незалежной к НАТО мешают достичь соглашения по украинскому конфликту.

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Напомним, недавно Дональд Трамп пригрозил РФ жесткими санкциями в случае отсутствия соглашения о завершении конфликта на Украине. При этом президент США подчеркнул, что не хочет новых ограничений, поскольку ему «очень нравится русский народ». Путин, в свою очередь, выразил сомнение, что Трамп введёт новые санкции, которые вредят экономике самих Соединённых Штатов. Тем временем Владимир Зеленский заявил, что республиканец хочет закончить конфликт, но у него чёткого плана.

Дарья Нарыкова
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