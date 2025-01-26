«Не в состоянии»: В Польше засомневались, что Трамп склонит Путина к уступкам по Украине

У президента США Дональда Трампа не получится вынудить российского коллегу Владимира Путина пойти на уступки по Украине. Такое заявление польский генерал Богуслав Пацек.

«Что бы ни придумал Трамп, он не в состоянии заставить Путина пойти на уступки. Санкции против Москвы ничего не изменят. Это скорее дипломатическая риторика, чем фактическая убеждённость, что это что-то даст», — подчеркнул он в беседе с Gazeta.pl.