Путин сомневается, что Трамп введёт против России санкции, вредящие США
Вряд ли новый президент США Дональд Трамп станет вводить против России такие санкции, от которых пострадает экономика самих Штатов. Об этом заявил лидер РФ Владимир Путин, отмечая прагматичность и ум американского коллеги.
«Я сомневаюсь, что [Трамп] будет принимать такие решения, которые будут наносить вред самой американской экономике. Он не только умный, но и прагматичный человек. Я с трудом себе представляю, что будут решения приняты, наносящие ущерб самой американской экономике», — сказал Путин в комментарии журналисту Павлу Зарубину.
При этом он отказал в прагматичности администрации Джо Байдена, который, напротив, ввёл против Москвы ограничения, навредившие самим США.
«Например, подтачивание могущества самого доллара, потому что запрет России использовать доллар, на мой взгляд, наносит очень серьёзный урон самим Соединённым Штатам», — привёл пример президент РФ.
Life.ru