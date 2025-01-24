Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 января, 08:46

«Они нас облапошивают»: Орбан озвучил условия для продления санкций против России

Орбан: Европа продлит санкции против РФ, если Киев вернёт транзит газа

Антироссийские санкции будут пролонгированы, только если киевский режим возобновит транзит газа, остановит атаки на «Турецкий поток» и прекратит угрожать доставке нефти. С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«Если Украина хочет помощи, например, в санкциях против России, то, пожалуйста, пусть запустят снова транзит газа и позволят странам Центральной Европы, в том числе Венгрии, получать через них необходимый нам газ», — сказал Орбан.

Политик добавил, что киевский режим должен забыть о попытках нападать всеми средствами на действующий маршрут газа «Турецкий поток». Также Орбан хочет гарантий, что сценарий с транзитом не повторится в ситуации с нефтью. Он пояснил Киеву: если те хотят продления санкции, то не нужно противодействовать Европе.

«Мы готовы»: Венгрия предложила Словакии помощь с поставками российского газа
«Мы готовы»: Венгрия предложила Словакии помощь с поставками российского газа

Напомним, что с 1 января 2025 года транзит газа из РФ в Европу был прекращён из-за нежелания Киева продлевать необходимый для этого договор. Это решение обострило и без того напряжённые отношения Украины со Словакией, а стоимость голубого топлива на рынках ЕС начала расти. Словацкий премьер Роберт Фицо предлагал Владимиру Зеленскому встретиться, чтобы решить жизненно важный для Братиславы вопрос с поставками газа. Киевский лидер ответил, что готов принять главу Словакии в Киеве.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sdf_qwe

Николай Рюмин
  • Новости
  • ЕС
  • Виктор Орбан
  • Украина
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar