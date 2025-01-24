«Они нас облапошивают»: Орбан озвучил условия для продления санкций против России
Орбан: Европа продлит санкции против РФ, если Киев вернёт транзит газа
Антироссийские санкции будут пролонгированы, только если киевский режим возобновит транзит газа, остановит атаки на «Турецкий поток» и прекратит угрожать доставке нефти. С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
«Если Украина хочет помощи, например, в санкциях против России, то, пожалуйста, пусть запустят снова транзит газа и позволят странам Центральной Европы, в том числе Венгрии, получать через них необходимый нам газ», — сказал Орбан.
Политик добавил, что киевский режим должен забыть о попытках нападать всеми средствами на действующий маршрут газа «Турецкий поток». Также Орбан хочет гарантий, что сценарий с транзитом не повторится в ситуации с нефтью. Он пояснил Киеву: если те хотят продления санкции, то не нужно противодействовать Европе.
Напомним, что с 1 января 2025 года транзит газа из РФ в Европу был прекращён из-за нежелания Киева продлевать необходимый для этого договор. Это решение обострило и без того напряжённые отношения Украины со Словакией, а стоимость голубого топлива на рынках ЕС начала расти. Словацкий премьер Роберт Фицо предлагал Владимиру Зеленскому встретиться, чтобы решить жизненно важный для Братиславы вопрос с поставками газа. Киевский лидер ответил, что готов принять главу Словакии в Киеве.
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