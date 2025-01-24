«Они нас облапошивают»: Орбан озвучил условия для продления санкций против России

Антироссийские санкции будут пролонгированы, только если киевский режим возобновит транзит газа, остановит атаки на «Турецкий поток» и прекратит угрожать доставке нефти. С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«Если Украина хочет помощи, например, в санкциях против России, то, пожалуйста, пусть запустят снова транзит газа и позволят странам Центральной Европы, в том числе Венгрии, получать через них необходимый нам газ», — сказал Орбан.