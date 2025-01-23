«Мы готовы»: Венгрия предложила Словакии помощь с поставками российского газа
Венгрия предоставит Словакии транзитные мощности для поставок газа из РФ
Венгерское руководство предоставит Словакии свои транзитные мощности для прокачки российского газа по южному маршруту. Об этом объявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
«Мы готовы в полном объёме предложить наши транзитные мощности, чтобы энергоснабжение Словакии было обеспечено», — сообщил глава дипломатического ведомства.
Сийярто напомнил, что в 2024 году Венгрия получила 7,6 миллиарда кубометров российского газа по трубопроводу «Турецкий поток». При этом инфраструктура рассчитана на максимальную мощность в 8,5 миллиарда кубометров. То есть, без малого миллиард остаётся в запасе.
«Мы на 900 тысяч кубометров увеличиваем годовую мощность интерконнектора со Словакией, чтобы иметь возможность способствовать энергобезопасности Словакии», — отметил руководитель венгерского МИД.
Напомним, что с 1 января 2025 года транзит газа из РФ в Европу был прекращён из-за нежелания Киева продлевать необходимый для этого договор. Это решение обострило и без того не безоблачные отношения Украины со Словакией, а стоимость голубого топлива на рынках ЕС поползла вверх. Словацкий премьер Роберт Фицо предлагал Владимиру Зеленскому встретиться, чтобы решить жизненно важный для Братиславы вопрос с поставками газа. Киевский лидер ответил, что готов принять главу Словакии в Киеве. Похоже, что на этом диалог прервался, по крайней мере в публичной плоскости. Похоже, что грубость экс-юмориста не на шутку разозлила Фицо, который заявил, что не позволит Зеленскому относиться к себе, как к слуге, и обозначил намерение наложить вето на дальнейшую помощь ЕС Украине.
Shutterstock / FOTODOM / vchal