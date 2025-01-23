«Мы готовы»: Венгрия предложила Словакии помощь с поставками российского газа

Венгерское руководство предоставит Словакии свои транзитные мощности для прокачки российского газа по южному маршруту. Об этом объявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Мы готовы в полном объёме предложить наши транзитные мощности, чтобы энергоснабжение Словакии было обеспечено», — сообщил глава дипломатического ведомства.

Сийярто напомнил, что в 2024 году Венгрия получила 7,6 миллиарда кубометров российского газа по трубопроводу «Турецкий поток». При этом инфраструктура рассчитана на максимальную мощность в 8,5 миллиарда кубометров. То есть, без малого миллиард остаётся в запасе.