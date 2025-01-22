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22 января, 10:30

Фон дер Ляйен поставила перед ЕС две исключающие друг друга цели

Фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен отказаться от российского газа и сбить цены

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен была вынуждена признать, что стоимость энергии в Европе значительно выше в сравнении с США и Китаем. Однако чиновница предложила потерпеть и всё равно продолжать двигаться в направлении полного отказа от топлива из России. Об этом она сказала, выступая перед депутатами Европарламента.

«Цены на энергоносители в Европе по-прежнему структурно выше, чем в США или Китае, и существенно различаются по странам ЕС. Поэтому мы должны их сбить, пока мы завершаем отказ от российского ископаемого топлива. Обе цели важны – их следует достичь», — пояснила она.

Фон дер Ляйен заверила, что уже в феврале европейские власти представят новый энергетический план, где будут учтены указанные моменты, а также чётко прописан тезис о полном отказе от российских энергоносителей.

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Ранее представитель ЕК Анна-Кайса Итконен, общаясь с журналистами в Брюсселе, сообщила, что российский газ продолжает поступать на рынок Евросоюза (ЕС), несмотря на старательные попытки Еврокомиссии (ЕК) избавиться от энергетических ресурсов из РФ.

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Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Татьяна Миссуми
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