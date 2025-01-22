Фон дер Ляйен поставила перед ЕС две исключающие друг друга цели
Фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен отказаться от российского газа и сбить цены
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен была вынуждена признать, что стоимость энергии в Европе значительно выше в сравнении с США и Китаем. Однако чиновница предложила потерпеть и всё равно продолжать двигаться в направлении полного отказа от топлива из России. Об этом она сказала, выступая перед депутатами Европарламента.
«Цены на энергоносители в Европе по-прежнему структурно выше, чем в США или Китае, и существенно различаются по странам ЕС. Поэтому мы должны их сбить, пока мы завершаем отказ от российского ископаемого топлива. Обе цели важны – их следует достичь», — пояснила она.
Фон дер Ляйен заверила, что уже в феврале европейские власти представят новый энергетический план, где будут учтены указанные моменты, а также чётко прописан тезис о полном отказе от российских энергоносителей.
Ранее представитель ЕК Анна-Кайса Итконен, общаясь с журналистами в Брюсселе, сообщила, что российский газ продолжает поступать на рынок Евросоюза (ЕС), несмотря на старательные попытки Еврокомиссии (ЕК) избавиться от энергетических ресурсов из РФ.
Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis