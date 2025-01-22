Фон дер Ляйен поставила перед ЕС две исключающие друг друга цели

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен была вынуждена признать, что стоимость энергии в Европе значительно выше в сравнении с США и Китаем. Однако чиновница предложила потерпеть и всё равно продолжать двигаться в направлении полного отказа от топлива из России. Об этом она сказала, выступая перед депутатами Европарламента.

«Цены на энергоносители в Европе по-прежнему структурно выше, чем в США или Китае, и существенно различаются по странам ЕС. Поэтому мы должны их сбить, пока мы завершаем отказ от российского ископаемого топлива. Обе цели важны – их следует достичь», — пояснила она.

Фон дер Ляйен заверила, что уже в феврале европейские власти представят новый энергетический план, где будут учтены указанные моменты, а также чётко прописан тезис о полном отказе от российских энергоносителей.