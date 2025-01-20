В ЕК признали, что российский газ продолжает поступать в Европу
Представитель ЕК Итконен: Российский газ продолжает поступать на рынок ЕС
Российский газ продолжает поступать на рынок Евросоюза (ЕС), несмотря на старательные попытки Еврокомиссии (ЕК) избавиться от энергетических ресурсов из РФ. Такое заявление сделала представитель ЕК Анна-Кайса Итконен, общаясь с журналистами в Брюсселе.
«Несмотря на эти значительные результаты [Еврокомиссии по избавлению от газа из РФ], российский газ присутствует на рынке ЕС», — указала Итконен.
Представитель ЕК дополнила, что организация в скором времени представит новую стратегию, которая направлена на полное избавление Европы от российских энергоресурсов. По её словам, ЕК опубликует документ до середины марта — в первые 100 дней работы нового состава организации.
Напомним, что 1 января была остановлена подача газа Европе через Украину. В РФ заявили, что прекращение действия соглашения украинской стороны о транзите утратило для специалистов как технические, так и юридические возможности. Остающиеся в хранилищах Европы запасы топлива быстро истощаются. Самая тяжёлая ситуация складывается в Словакии и Молдавии. Цена на голубое топливо на европейских рынках уже начинает подниматься. А само решение остановить прокачку газа на Западе называют потенциальной причиной для прекращения помощи ЕС Киеву и даже распада НАТО.
Shutterstock / FOTODOM / Kletr