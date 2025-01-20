В ЕК признали, что российский газ продолжает поступать в Европу

Российский газ продолжает поступать на рынок Евросоюза (ЕС), несмотря на старательные попытки Еврокомиссии (ЕК) избавиться от энергетических ресурсов из РФ. Такое заявление сделала представитель ЕК Анна-Кайса Итконен, общаясь с журналистами в Брюсселе.

«Несмотря на эти значительные результаты [Еврокомиссии по избавлению от газа из РФ], российский газ присутствует на рынке ЕС», — указала Итконен.