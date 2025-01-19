Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 января, 07:07

Эксперт предрёк Европе печальный конец из-за отказа от российского алюминия

Профессор Дизен: Запрет на алюминий и СПГ из РФ равносилен самоубийству ЕС

Если ЕС запретит импорт алюминия и сжиженного природного газа (СПГ) из России, то это станет сродни экономическому самоубийству для стран Европы. С таким заявлением выступил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х.

«ЕС хочет совершить экономическое самоубийство, чтобы ослабить Россию. У США есть чувство самосохранения, но они тоже хотят позволить ЕС совершить экономическое самоубийство», — написал профессор.

Новые власти Сирии запретили ввоз российских товаров, пишут СМИ
Новые власти Сирии запретили ввоз российских товаров, пишут СМИ

Ранее сообщалось, что Европейский союз намерен согласовать 16-й пакет санкций против РФ до 24 февраля, включив в него запрет на импорт первичного российского алюминия. Отказ от сырья будет осуществляться поэтапно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это решение дестабилизирует мировую экономику.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ratchat

Николай Рюмин
  • Новости
  • ЕС
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar