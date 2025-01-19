Если ЕС запретит импорт алюминия и сжиженного природного газа (СПГ) из России, то это станет сродни экономическому самоубийству для стран Европы. С таким заявлением выступил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х.

«ЕС хочет совершить экономическое самоубийство, чтобы ослабить Россию. У США есть чувство самосохранения, но они тоже хотят позволить ЕС совершить экономическое самоубийство», — написал профессор.