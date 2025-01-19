Эксперт предрёк Европе печальный конец из-за отказа от российского алюминия
Профессор Дизен: Запрет на алюминий и СПГ из РФ равносилен самоубийству ЕС
Если ЕС запретит импорт алюминия и сжиженного природного газа (СПГ) из России, то это станет сродни экономическому самоубийству для стран Европы. С таким заявлением выступил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х.
«ЕС хочет совершить экономическое самоубийство, чтобы ослабить Россию. У США есть чувство самосохранения, но они тоже хотят позволить ЕС совершить экономическое самоубийство», — написал профессор.
Ранее сообщалось, что Европейский союз намерен согласовать 16-й пакет санкций против РФ до 24 февраля, включив в него запрет на импорт первичного российского алюминия. Отказ от сырья будет осуществляться поэтапно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это решение дестабилизирует мировую экономику.
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