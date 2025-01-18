Новые власти Сирии запретили ввоз российских товаров, пишут СМИ

Новые власти Сирии ввели запрет на импорт товаров из России, а также Ирана и Израиля. Об этом со ссылкой на министерство финансов республики сообщает Al Araby.

По данным издания, товары РФ, Израиля и Ирана будут конфисковывать. Журналисты также уточнили, что данный запрет уже несколько лет существует в отношении израильских продуктов.