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Регион
18 января, 17:43

Новые власти Сирии запретили ввоз российских товаров, пишут СМИ

Al Araby: Сирия запретила импорт товаров из РФ и ещё двух стран

Новые власти Сирии ввели запрет на импорт товаров из России, а также Ирана и Израиля. Об этом со ссылкой на министерство финансов республики сообщает Al Araby.

По данным издания, товары РФ, Израиля и Ирана будут конфисковывать. Журналисты также уточнили, что данный запрет уже несколько лет существует в отношении израильских продуктов.

При этом ранее новые власти Сирии заявляли о заинтересованности в продолжении сотрудничества с Россией. Постпред РФ при ООН Василий Небензя уточнил, что Дамаск стремится к снятию санкций и позиционируют себя как правительство, которое защищает интересы всех своих граждан.

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Shutterstock / FOTODOM / ArtEvent ET

Алена Пенчугина
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