Захарова задала Бербок каверзный вопрос после призыва убрать военные базы России из Сирии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы немецкого Министерства иностранных дел Анналены Бербок о российских военных базах в Сирии. Ранее дипломат из ФРГ призвала РФ отказаться от них. В связи с этим Захарова напомнила Бербок, что в самой Германии расположены военные базы США.

«Это говорит министр иностранных дел страны, где расположены военные базы США. У меня вопрос: не пора ли, с точки зрения главы МИД ФРГ, ей заявить что-нибудь подобное в адрес Вашингтона?», — написала Захарова в своём телеграм-канале.