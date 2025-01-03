Захарова задала Бербок каверзный вопрос после призыва убрать военные базы России из Сирии
Захарова напомнила Бербок о базах США в ФРГ в ответ на слова о базах России
Мария Захарова. Обложка © Telegram / Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы немецкого Министерства иностранных дел Анналены Бербок о российских военных базах в Сирии. Ранее дипломат из ФРГ призвала РФ отказаться от них. В связи с этим Захарова напомнила Бербок, что в самой Германии расположены военные базы США.
«Это говорит министр иностранных дел страны, где расположены военные базы США. У меня вопрос: не пора ли, с точки зрения главы МИД ФРГ, ей заявить что-нибудь подобное в адрес Вашингтона?», — написала Захарова в своём телеграм-канале.
Напомним, глава МИД Германии Анналена Бербок выступила с призывом убрать военные базы России из сирийской провинции Латакия. По её словам, данное решение будет расценено «в качестве знака уважения к суверенитету арабской республики».
Ранее СВР раскрыла планы США и Британии о терактах против баз РФ в Сирии. Западные спецслужбы намеревались привлечь освобождённых из тюрем боевиков, чтобы провести операцию скрытно. По данным российской разведки, цель этой акции — побудить РФ эвакуировать военных из Сирии.
Как сообщал Life.ru, 8 декабря вооружённая сирийская оппозиция вошла в Дамаск, после чего президент страны Башар Асад оставил свой пост и покинул Сирию вместе с семьёй, запросив убежище в РФ. Президент РФ Владимир Путин лично распорядился принять Асада и его родных. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что судьба российских военных баз в Сирии остаётся неопределённой. При этом новые власти республики захотели сохранить отношения с РФ. По словам их лидера Ахмеда аш-Шараа, Москву и Дамаск связывают стратегические интересы.