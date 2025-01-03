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3 января, 19:22

Захарова задала Бербок каверзный вопрос после призыва убрать военные базы России из Сирии

Захарова напомнила Бербок о базах США в ФРГ в ответ на слова о базах России

Мария Захарова. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Мария Захарова. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы немецкого Министерства иностранных дел Анналены Бербок о российских военных базах в Сирии. Ранее дипломат из ФРГ призвала РФ отказаться от них. В связи с этим Захарова напомнила Бербок, что в самой Германии расположены военные базы США.

«Это говорит министр иностранных дел страны, где расположены военные базы США. У меня вопрос: не пора ли, с точки зрения главы МИД ФРГ, ей заявить что-нибудь подобное в адрес Вашингтона?», — написала Захарова в своём телеграм-канале.

Напомним, глава МИД Германии Анналена Бербок выступила с призывом убрать военные базы России из сирийской провинции Латакия. По её словам, данное решение будет расценено «в качестве знака уважения к суверенитету арабской республики».

Ранее СВР раскрыла планы США и Британии о терактах против баз РФ в Сирии. Западные спецслужбы намеревались привлечь освобождённых из тюрем боевиков, чтобы провести операцию скрытно. По данным российской разведки, цель этой акции — побудить РФ эвакуировать военных из Сирии.

Представители новых властей Сирии не стали пожимать руку главе МИД Германии
Представители новых властей Сирии не стали пожимать руку главе МИД Германии

Как сообщал Life.ru, 8 декабря вооружённая сирийская оппозиция вошла в Дамаск, после чего президент страны Башар Асад оставил свой пост и покинул Сирию вместе с семьёй, запросив убежище в РФ. Президент РФ Владимир Путин лично распорядился принять Асада и его родных. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что судьба российских военных баз в Сирии остаётся неопределённой. При этом новые власти республики захотели сохранить отношения с РФ. По словам их лидера Ахмеда аш-Шараа, Москву и Дамаск связывают стратегические интересы.

Никита Никонов
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