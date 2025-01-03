Бербок призвала убрать российские военные базы из Сирии

Глава МИД Германии Анналена Бербок выступила с призывом убрать военные базы России из сирийской провинции Латакия. Её заявление опубликовано на сайте немецкого внешнеполитического ведомства.

«России пора отказаться от своих военных баз в Сирии», — сказала глава МИД ФРГ в ходе необъявленного визита в Дамаск.