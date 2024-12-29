Новые власти Сирии захотели сохранить отношения с Россией

Дамаск не хочет, чтобы Россия ушла из Сирии, так как это может нанести ущерб отношениям двух стран. Такое заявление сделал лидер новых властей республики Ахмед аш-Шараа.

«У Сирии стратегические интересы с Россией. Мы не хотим, чтобы Россия ушла таким образом, который не соответствует её отношениям с Сирией», — отметил политик в интервью Al Arabiya.