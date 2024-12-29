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Регион
29 декабря, 11:49

Новые власти Сирии захотели сохранить отношения с Россией

Глава властей Сирии аш-Шараа: Москву и Дамаск связывают стратегические интересы

Дамаск не хочет, чтобы Россия ушла из Сирии, так как это может нанести ущерб отношениям двух стран. Такое заявление сделал лидер новых властей республики Ахмед аш-Шараа.

«У Сирии стратегические интересы с Россией. Мы не хотим, чтобы Россия ушла таким образом, который не соответствует её отношениям с Сирией», — отметил политик в интервью Al Arabiya.

По его словам, Россия является второй самой сильной мировой державой. Сирия, в свою очередь, стремится выстраивать сбалансированные отношения со всеми государствами.

Стала известна позиция властей Сирии по российским военным базам
Стала известна позиция властей Сирии по российским военным базам

Напомним, что 8 декабря вооружённая сирийская оппозиция вошла в Дамаск, после чего Башар Асад оставил свой пост и покинул Сирию вместе с семьёй, запросив убежище в РФ. Президент Владимир Путин лично распорядился принять Асада и его родных. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее подчеркнул, что судьба российских военных баз в Сирии остаётся неопределённой.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / esfera

Дарья Нарыкова
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