Стала известна позиция властей Сирии по российским военным базам

Новое правительство Сирии пока не намерено разрывать соглашения, позволяющие России использовать военные базы в провинциях Латакия и Тартус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

По данным источника, обсуждения сосредоточены на юридическом статусе российских объектов, чтобы такие обстоятельства, как смена власти или военные действия, не считались форс-мажором и не могли служить основанием для расторжения долгосрочных договоров.

«РФ стремится сохранить юридический статус своих баз. <…> До окончания переговоров сирийская сторона не намерена расторгать соглашения», — уточнил собеседник агентства.