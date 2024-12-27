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27 декабря, 18:57

Стала известна позиция властей Сирии по российским военным базам

ТАСС: Сирия не планирует расторгать соглашения по российским военным базам

Российские самолёты в Сирии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kzww

Российские самолёты в Сирии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kzww

Новое правительство Сирии пока не намерено разрывать соглашения, позволяющие России использовать военные базы в провинциях Латакия и Тартус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

По данным источника, обсуждения сосредоточены на юридическом статусе российских объектов, чтобы такие обстоятельства, как смена власти или военные действия, не считались форс-мажором и не могли служить основанием для расторжения долгосрочных договоров.

«РФ стремится сохранить юридический статус своих баз. <…> До окончания переговоров сирийская сторона не намерена расторгать соглашения», — уточнил собеседник агентства.

Участники консультаций также обсуждают численность российского военного контингента, отметил источник.

Эксперт оценил будущее российских военных баз в Сирии
Эксперт оценил будущее российских военных баз в Сирии

Напомним, 8 декабря вооружённая сирийская оппозиция вошла в Дамаск, после чего Башар Асад оставил свой пост и покинул Сирию вместе с семьёй, запросив убежище в Москве. Президент РФ Владимир Путин лично распорядился принять экс-президента и его родных. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее подчеркнул, что судьба российских военных баз в Сирии остаётся неопределённой.

Анатолий Цейко
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