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28 декабря, 07:28

В СВР объяснили, зачем США и Британия готовят теракты против баз РФ в Сирии

СВР РФ: США и Британия рассчитывают побудить РФ эвакуировать военных из Сирии

США и Великобритания выражают надежды, что подстроенные террористические атаки по базам РФ в Сирии посредством боевиков, побудят Россию начать эвакуацию своих военных из страны. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

«В Лондоне и Вашингтоне рассчитывают, что подобные провокации побудят Россию к эвакуации своих военных из Сирии. Одновременно новые сирийские власти будут обвинены в неспособности контролировать радикалов», — отметили в пресс-бюро.

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Напомним, ранее СВР раскрыла планы США и Британии о терактах против баз РФ в Сирии. Западные спецслужбы намеревались привлечь освобождённых из тюрем боевиков, чтобы провести операцию скрытно.

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Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Мария Любицкая
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