В СВР объяснили, зачем США и Британия готовят теракты против баз РФ в Сирии

США и Великобритания выражают надежды, что подстроенные террористические атаки по базам РФ в Сирии посредством боевиков, побудят Россию начать эвакуацию своих военных из страны. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

«В Лондоне и Вашингтоне рассчитывают, что подобные провокации побудят Россию к эвакуации своих военных из Сирии. Одновременно новые сирийские власти будут обвинены в неспособности контролировать радикалов», — отметили в пресс-бюро.