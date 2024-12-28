В СВР объяснили, зачем США и Британия готовят теракты против баз РФ в Сирии
СВР РФ: США и Британия рассчитывают побудить РФ эвакуировать военных из Сирии
США и Великобритания выражают надежды, что подстроенные террористические атаки по базам РФ в Сирии посредством боевиков, побудят Россию начать эвакуацию своих военных из страны. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
«В Лондоне и Вашингтоне рассчитывают, что подобные провокации побудят Россию к эвакуации своих военных из Сирии. Одновременно новые сирийские власти будут обвинены в неспособности контролировать радикалов», — отметили в пресс-бюро.
Напомним, ранее СВР раскрыла планы США и Британии о терактах против баз РФ в Сирии. Западные спецслужбы намеревались привлечь освобождённых из тюрем боевиков, чтобы провести операцию скрытно.
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