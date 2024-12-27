ФСБ показала видео задержания террористов, готовивших взрыв в Москве

В Москве задержали восьмерых террористов группировки «Вилаят Хорасан»*, которые готовили подрыв полицейского участка. При задержании двое участников запрещённой организации оказывали сопротивление, их уничтожили силовики. Видео оперативных мероприятий распространил ЦОС ФСБ России.

При обысках у террористов нашли символику организации, пистолеты Макарова, гранаты РГД-5 и газовые баллоны. Силовики вышли на исламистов, когда те снимали на видео место для запланированного теракта. Для совершения подрыва они купили машину, которую уже загрузили газовыми баллонами.