ФСБ показала видео задержания террористов, готовивших взрыв в Москве
В Москве задержали восьмерых террористов группировки «Вилаят Хорасан»*, которые готовили подрыв полицейского участка. При задержании двое участников запрещённой организации оказывали сопротивление, их уничтожили силовики. Видео оперативных мероприятий распространил ЦОС ФСБ России.
В Москве задержали восьмерых террористов, готовящих теракт в отделе полиции. Видео © Telegram / ЦОС ФСБ России
При обысках у террористов нашли символику организации, пистолеты Макарова, гранаты РГД-5 и газовые баллоны. Силовики вышли на исламистов, когда те снимали на видео место для запланированного теракта. Для совершения подрыва они купили машину, которую уже загрузили газовыми баллонами.
Напомним, что теракт планировалось провести возле отдела полиции. Его готовили уроженцы Центральной Азии — члены ячейки ИГИЛ* в Афганистане «Вилаят Хорасан»*. Именно в этой группировки состояли четыре исполнителя теракта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» в марте 2024 года.
* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.
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