СВР раскрыла планы США и Британии о терактах против баз РФ в Сирии

Спецслужбы США и Великобритании разрабатывают планы по проведению серии террористических атак на российские военные объекты в Сирии. Такое заявление сделали в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

«Британские спецслужбы разрабатывают планы организации серии террористических атак на российские военные объекты в Сирии, роль исполнителей отводится боевикам террористической группировки ИГИЛ*, освобождённым «новыми властями» из тюрем в последнее время», — указали в СВР.