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Регион
28 декабря, 07:13

СВР раскрыла планы США и Британии о терактах против баз РФ в Сирии

СВР: Спецслужбы США и Британии готовят террористические атаки на базы РФ в Сирии

Спецслужбы США и Великобритании разрабатывают планы по проведению серии террористических атак на российские военные объекты в Сирии. Такое заявление сделали в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

«Британские спецслужбы разрабатывают планы организации серии террористических атак на российские военные объекты в Сирии, роль исполнителей отводится боевикам террористической группировки ИГИЛ*, освобождённым «новыми властями» из тюрем в последнее время», — указали в СВР.

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Ранее Life.ru сообщал о задержании в Москве восьми человек, относящихся к террористической группировке, которые готовили подрыв полицейского участка. В ходе расследования выяснилось, теракт планировалось провести возле отдела полиции. Его готовили уроженцы Центральной Азии — члены ячейки ИГИЛ* в Афганистане «Вилаят Хорасан»*. Именно в этой группировки состояли четыре исполнителя теракта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» в марте 2024 года.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / breakermaximus

Мария Любицкая
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