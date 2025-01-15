Рынок хрупкий: В Кремле оценили последствия запрета ЕС на импорт алюминия для мировой экономики

Анонсированный Европейским союзом запрет на импорт российского первичного алюминия может дестабилизировать мировой рынок. Об этом во время брифинга сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Да, мы видели эти новости. Вполне можно предположить, что подобные обсуждения идут. Рынок в этом сегменте достаточно хрупкий, и подобные решения, они, конечно же, гипотетически могут привести к дестабилизации мирового рынка», — объяснил представитель Кремля.