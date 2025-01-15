Рынок хрупкий: В Кремле оценили последствия запрета ЕС на импорт алюминия для мировой экономики
Песков: Запрет ЕС на импорт алюминия может привести к дестабилизации рынка
Анонсированный Европейским союзом запрет на импорт российского первичного алюминия может дестабилизировать мировой рынок. Об этом во время брифинга сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Да, мы видели эти новости. Вполне можно предположить, что подобные обсуждения идут. Рынок в этом сегменте достаточно хрупкий, и подобные решения, они, конечно же, гипотетически могут привести к дестабилизации мирового рынка», — объяснил представитель Кремля.
Напомним, сегодня в СМИ появилось сообщение о том, что ЕС до 24 февраля собирается выпустить 16-й пакет антироссийских санкций, основной частью которого станет эмбарго на импорт первичного алюминия из РФ. Предполагается, что отказ от поставок будет проводиться постепенно.
Life.ru