Reuters: ЕС хочет включить в 16-й пакет санкций эмбарго на российский алюминий

Европейский союз намерен утвердить 16-й пакет санкций против РФ до 24 февраля, включив в него запрет на импорт первичного российского алюминия. Отказ от сырья будет осуществляться поэтапно. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.

По данным издания, эмбарго на поставки металла должно стать ключевым в предстоящем пакете. При этом страны блока хотят завершить его согласование до третьей годовщины конфликта на Украине.