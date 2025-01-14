Десятки нефтяных танкеров встали на якорь после введения новых санкций США против России

Новые санкции США против российского энергетического сектора привели к остановке около 65 нефтяных танкеров у берегов РФ, Китая и Сингапура. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные MarineTraffic и LSEG.

Уточняется, что большинство танкеров стоят на якоре на Дальнем Востоке и в Балтийском море. Также семь заметили около Сингапура, а пять — вблизи КНР. По данным агентства, новые американские рестрикции коснулись порядка 10% мирового флота.