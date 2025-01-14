Десятки нефтяных танкеров встали на якорь после введения новых санкций США против России
Reuters: 65 нефтяных танкеров встали после новых антироссийских санкций США
Новые санкции США против российского энергетического сектора привели к остановке около 65 нефтяных танкеров у берегов РФ, Китая и Сингапура. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные MarineTraffic и LSEG.
Уточняется, что большинство танкеров стоят на якоре на Дальнем Востоке и в Балтийском море. Также семь заметили около Сингапура, а пять — вблизи КНР. По данным агентства, новые американские рестрикции коснулись порядка 10% мирового флота.
Напомним, 10 января Минфин США ввёл новый пакет санкций против РФ. В перечень попали некоторые российские нефтяные компании и их главы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сочла ограничения попыткой Джо Байдена «оставить след» перед тем, как покинуть должность главы Белого дома. Новые санкции оставляют будущему президенту США Дональду Трампу «выжженную землю», указали в дипломатическом ведомстве. В Кремле же, комментируя новые рестрикции, отметили, что естественные маршруты поставок энергоносителей не «перерубить» санкциями.
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