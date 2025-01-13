В Кремле оценили «самые сильные санкции» США против российской энергетики
Песков: Естественные маршруты поставок энергоносителей не «перерубить» санкциями
Маршруты экспорта российских энергоносителей, сложившиеся естественно, санкциями «перерубить» невозможно, так как сразу появляются альтернативные варианты. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя новые ограничения США.
«В современном мире уже неоднократно ситуация демонстрировала, что естественные маршруты поставок энергоносителей просто так перерубить невозможно. В одном месте если что-то перекрывают, в другом месте появляются альтернативные варианты», — отметил представитель Кремля на брифинге.
Песков добавил, что будет вестись поиск вариантов работы, которые позволят минимизировать последствия американских рестрикций. Также пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что подобные решения США неизбежно приведут к дестабилизации на энергетических рынках. Россия будет отслеживать последствия, чтобы выстроить работу компаний нужным образом.
Напомним, ранее американский Минфин объявил о введении новых антироссийских санкций. В Вашингтоне назвали их «наиболее существенными» мерами против энергетики РФ. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что это попытка Джо Байдена «оставить след» перед тем, как покинуть должность. В ведомстве отметили, что новые ограничения оставляют Дональду Трампу «выжженную землю». При этом сам глава Белого дома признал, что введение новых рестрикций приведёт к росту цен на бензин в Штатах.
Life.ru