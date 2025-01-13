В Кремле оценили «самые сильные санкции» США против российской энергетики

Маршруты экспорта российских энергоносителей, сложившиеся естественно, санкциями «перерубить» невозможно, так как сразу появляются альтернативные варианты. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя новые ограничения США.

«В современном мире уже неоднократно ситуация демонстрировала, что естественные маршруты поставок энергоносителей просто так перерубить невозможно. В одном месте если что-то перекрывают, в другом месте появляются альтернативные варианты», — отметил представитель Кремля на брифинге.