Байден признал, что санкции против России вызовут подорожание бензина в США
Президент США Джо Байден не скрывает, что санкции, наложенные на энергетический сектор России, повлекут за собой рост цен на бензин в США.
Американский лидер уверен, что это будет незначительное увеличение. Цена на топливо, по его словам, возрастёт на 3-4 цента за галлон.
При этом Байден уверен, что новые рестрикции окажут серьёзное влияние на российскую экономику и замедлят экономическое развитие России.
Напомним, что в последние дни своего срока Байден решил ввести дополнительные санкции против России. В их результате Министерство финансов США включило в ограничительный список некоторые российские нефтяные компании и их руководителей.