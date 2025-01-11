Байден признал, что санкции против России вызовут подорожание бензина в США

Президент США Джо Байден не скрывает, что санкции, наложенные на энергетический сектор России, повлекут за собой рост цен на бензин в США.

Американский лидер уверен, что это будет незначительное увеличение. Цена на топливо, по его словам, возрастёт на 3-4 цента за галлон.

При этом Байден уверен, что новые рестрикции окажут серьёзное влияние на российскую экономику и замедлят экономическое развитие России.