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Регион
11 января, 03:39

Байден признал, что санкции против России вызовут подорожание бензина в США

Президент США Джо Байден не скрывает, что санкции, наложенные на энергетический сектор России, повлекут за собой рост цен на бензин в США.

Американский лидер уверен, что это будет незначительное увеличение. Цена на топливо, по его словам, возрастёт на 3-4 цента за галлон.

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Захарова сочла санкции США против РФ попыткой Байдена «наследить» перед уходом

При этом Байден уверен, что новые рестрикции окажут серьёзное влияние на российскую экономику и замедлят экономическое развитие России.

Напомним, что в последние дни своего срока Байден решил ввести дополнительные санкции против России. В их результате Министерство финансов США включило в ограничительный список некоторые российские нефтяные компании и их руководителей.

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whitehouse.gov

Лия Мурадьян
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