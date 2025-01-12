АдГ потребовала отмены антироссийских санкций и отказа от евро

Члены партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) приняли партийную программу, где прописан отказ от евро и санкций против России. Об этом сообщается на сайте немецкой партии по итогам двухдневного съезда в Ризе.

Уточняется, что члены АдГ утвердили пункты, где прописаны ужесточение миграционной политики, отказ от евро и выход из Евросоюза (ЕС), а также стремление к «основанным на интересах отношениям с ведущими мировыми державами». В их числе — США, Россия и Китай.

Вместе с тем партия поддерживает сохранение членства Германии в НАТО до тех пор, пока не будет создан независимый и действенный европейский военный союз. Партия в случае прихода к власти отменила бы участие Германии в экономических санкциях против России и планы уходящего правительства разместить ракеты средней дальности производства США в стране. По словам членов АдГ, Украина должна стать нейтральным государством и не быть членом ЕС или НАТО.

Досрочные парламентские выборы в Германии, напомним, запланированы на 23 февраля.