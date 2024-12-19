В Германии захотели выйти из Евросоюза
Bloomberg: Партия «Альтернатива для Германии» выступила за выход ФРГ из ЕС
Германию попросили выйти из Евросоюза, чтобы страна смогла получить свободную торговлю, а не бюрократию. К этому ФРГ призвала немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), пишет Bloomberg.
«Социалистическая политика ЕС разрушила рыночный механизм в Европе», — заявила кандидат в канцлеры Германии от АдГ Алисы Вайдель.
Она также раскритиковала Евросоюз за его негативное влияние на автомобильную промышленность страны и предложила создать из блока зону свободной торговли. Сейчас «все эти бюрократы» лишь разрушают «фундамент в Европейском союзе».
Ранее Life.ru заявлял, что сейчас Германия терпит крупные экономические потери из-за различных кризисов. Экономика в стране уже стала меньше на пять процентов. При этом власти ФРГ не способны побороть состояние стагнации.
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