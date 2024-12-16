«Ужасающий сценарий»: Германии предрекли медленную гибель на фоне краха экономики

Финансовая отрасль Германии катится к «точке невозврата», согласно нынешним данным. Власти не способны побороть состояние стагнации, размер экономики стал меньше на 5%, чем мог бы быть, если бы сохранилась тенденция роста, существовавшая до пандемии коронавируса, подсчитал Bloomberg.

Основной удар по финансовому сектору наносит энергетический кризис и положение дел в экспорте. Германия потеряла дешёвые энергоносители из России, а гигантов автомобильного рынка — Volkswagen и Mercedes-Benz Group затмевают китайские концерны. По скромным подсчётам, в результате этого, каждое домохозяйство страны теряет около 2,5 тысячи евро в год.

Курс на экономическую бездну возможно избежать, если парламент предъявит вотум недоверия правительству канцлера Олафа Шольца, однако риски всё равно сохранятся, так как политикам недостаёт амбиций и решительности, отмечает агентство.

«Германия не рухнет в одночасье. Вот что делает этот сценарий таким абсолютно душераздирающе ужасающим. Это очень медленный, очень затяжной спад. Не компании, не города, а всей страны, утягивающей Европу за собой», — сказала Эми Уэбб, основатель и генеральный директор Future Today Institute.

Негодование социума растёт на фоне всех перечисленных проблем. Избиратели скоро начнут искать виноватых, так как уровень жизни стремится вниз, пояснила Уэбб.