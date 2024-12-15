В Германии бьют тревогу по таящему экспорту и стагнации в сфере автопрома

Немецкая экономическая политика загоняет в угол предприятия Германии. С таким заявлением выступил вице-канцлер и министр экономики страны от партии «Зелёные» Роберт Хабек в интервью газете Bild.

«Наша бизнес-модель в любом случае действительно загнана в угол... Германия — экспортная страна, нам нужны открытые рынки. Дональд Трамп закрывает рынки, Китай закрывает рынки и повсюду проталкивает свои электрокары», — сказал Хабек, отвечая на вопрос о том, перестала ли работать бизнес-модель ФРГ без дешёвого российского газа.

Он добавил, что Германия давно не инвестировала в инфраструктуру и поиск квалифицированных сотрудников. Именно поэтому немецкое автомобилестроение сейчас проживает не лучшее время.