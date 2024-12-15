В Германии бьют тревогу по таящему экспорту и стагнации в сфере автопрома
Вице-канцлер ФРГ Хабек заявил, что предприятия страны загнаны в угол
Немецкая экономическая политика загоняет в угол предприятия Германии. С таким заявлением выступил вице-канцлер и министр экономики страны от партии «Зелёные» Роберт Хабек в интервью газете Bild.
«Наша бизнес-модель в любом случае действительно загнана в угол... Германия — экспортная страна, нам нужны открытые рынки. Дональд Трамп закрывает рынки, Китай закрывает рынки и повсюду проталкивает свои электрокары», — сказал Хабек, отвечая на вопрос о том, перестала ли работать бизнес-модель ФРГ без дешёвого российского газа.
Он добавил, что Германия давно не инвестировала в инфраструктуру и поиск квалифицированных сотрудников. Именно поэтому немецкое автомобилестроение сейчас проживает не лучшее время.
Недавно в Германии цены на электричество достигли исторического рекорда. 11 декабря биржевая стоимость одного мегаватт-часа равнялась 936 евро. Пик зафиксировали в промежутке между 17:00 и 18:00 по местному времени. Жители не всегда замечают такие колебания, так как заключают годовой договор с поставщиками на определённую стоимость.
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